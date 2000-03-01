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Рассекречен дизайн обновленного Mercedes-Benz GLC-Class
Mercedes-Benz представил обновленный кроссовер GLC.
Немецкая компания показала обновленный Mercedes-Benz GLC-Class, который дебютирует на женевском автосалоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Новая версия кроссовера Mercedes-Benz GLC-Class появится в продаже европейском рынке в середине текущего года. Рестайлинговая модель получила иную решетку радиатора с рельефными вставками, а угловые воздухозаборники стали более прямоугольными. Кроме того новика имеет пересмотренную оптику и бампера.
Продажи кроссовера в Америке стартуют только к концу года. На этот рынок модель поступит с задним и передним приводом. В движение Mercedes-Benz GLC-Class будет приводиться 2,0-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем мощностью 255 л.с., работающим в паре с 9-скоростной автоматической трансмиссией.
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Европейским покупателям будет предложен кроссовер с бензиновыми силовыми агрегатам производительностью 194 или 255 л.с. Кроме того будут доступны и дизельные версии с моторами, генерирующими 161, 192 и 241 л.с.
Немецкая компания показала обновленный Mercedes-Benz GLC-Class, который дебютирует на женевском автосалоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Новая версия кроссовера Mercedes-Benz GLC-Class появится в продаже европейском рынке в середине текущего года. Рестайлинговая модель получила иную решетку радиатора с рельефными вставками, а угловые воздухозаборники стали более прямоугольными. Кроме того новика имеет пересмотренную оптику и бампера.
Продажи кроссовера в Америке стартуют только к концу года. На этот рынок модель поступит с задним и передним приводом. В движение Mercedes-Benz GLC-Class будет приводиться 2,0-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем мощностью 255 л.с., работающим в паре с 9-скоростной автоматической трансмиссией.
Читайте также: Рассекречен дизайн обновленного седана Mercedes-Benz
Европейским покупателям будет предложен кроссовер с бензиновыми силовыми агрегатам производительностью 194 или 255 л.с. Кроме того будут доступны и дизельные версии с моторами, генерирующими 161, 192 и 241 л.с.
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