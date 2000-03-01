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Раздел: Авто  
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Tesla объявила о переходе продаж в режим онлайн

Tesla объявила о переходе продаж в режим онлайнДля возврата автомобиля в случае недовольства покупателя потребуется не более семи дней

Американская компания Tesla перешла полностью на продажи в режиме онлайн с целью раньше обещанного довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до 35 тысяч долларов. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Tesla, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Компания уточнила, что отныне два варианта Model 3 продаются за 35 и 37 тысяч долларов. Второй вариант предусматривает увеличение на 9% дальности езды без подзарядки и мощности двигателя, а также новый салон. Эти достоинства обойдутся потребителю только на 6% дороже, утверждает производитель.

"Чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности, Tesla переводит продажи своей продукции в мире исключительно в режим онлайн", - подчеркнула компания, обещав, что процедура покупки ее электрокаров с помощью сотового телефона на территории Северной Америки займет теперь около одной минуты. Для возврата автомобиля в случае недовольства покупателя потребуется не более семи дней.

Model 3 представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд.

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Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
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 Теги: Tesla, продажи

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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