Раздел: Авто
В Германии обновили рейтинг самых надежных автомобилей
На эти авто можно положиться.
Насколько надежны наши автомобили? Ответить на этот вопрос решили редакторы журнала AUTO BILD, которые с 2014 года протестировали большое количество самых разных моделей. После 100 000 км пробега машины разбирали инженеры немецкой фирмы DEKRA, чтобы узнать их техническое состояние, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
1-е место - Audi A3 Sportback g-tron
Audi A3 Sportback g-tron (фото вверху) опроверг предрассудки про автомобили на природном газе. Он на протяжении 100 000 км пробега не давал сбоев. Даже после разборки никаких хоть сколько-нибудь заметных изменений не нашли. Это самый идеальный автомобиль по надежности по мнению редакторов AUTO BILD и инженеров из DEKRA.
2-е место - VW Golf Sportsvan 1.4 TSI Highline
У VW Golf Sportsvan после 100 000 км пробега было так мало технических проблем, что его протестировали ещё на протяжении 50 000 км. Но и после этого у него выявили только пару мелких недочетов.
3-е место – Kia Sportage 2.0 CRDi AWD Spirit
Надежность Kia Sportage на высшем уровне. После 100 000 км пробега не наблюдалось практически никаких проблем. Разборка автомобиля тоже не показал ничего существенного.
4-е место - Volvo XC60 D4 Summum FWD
Volvo XC60 оправдывает свою высокую стоимость потрясающей надежностью. После 100 000 км пробега двигатель всё ещё находится в отличном состоянии. Было всего несколько незначительных жалоб во время эксплуатации.
5-е место - BMW X1 xDrive20i
Кроссовер BMW X1 xDrive20i при длительной эксплуатации показал очень высокую надежность. За 100 000 км пробега нарекание вызвала только навигационная система, и то она показалась просто слишком сложной.
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6-е место - Hyundai i30 Combi 1.6 CRDI
Hyundai i30 Combi с двигателем 1.6 CRDI близок к идеалу по надежности. За 100 00 км пробега были только жалобы на шумоизоляцию, слишком высоко установленную фару. В остальном надежность i30 на отличном уровне. Он не доставляет своему владельцу практически никаких хлопот.
Насколько надежны наши автомобили? Ответить на этот вопрос решили редакторы журнала AUTO BILD, которые с 2014 года протестировали большое количество самых разных моделей. После 100 000 км пробега машины разбирали инженеры немецкой фирмы DEKRA, чтобы узнать их техническое состояние, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
1-е место - Audi A3 Sportback g-tron
Audi A3 Sportback g-tron (фото вверху) опроверг предрассудки про автомобили на природном газе. Он на протяжении 100 000 км пробега не давал сбоев. Даже после разборки никаких хоть сколько-нибудь заметных изменений не нашли. Это самый идеальный автомобиль по надежности по мнению редакторов AUTO BILD и инженеров из DEKRA.
2-е место - VW Golf Sportsvan 1.4 TSI Highline
У VW Golf Sportsvan после 100 000 км пробега было так мало технических проблем, что его протестировали ещё на протяжении 50 000 км. Но и после этого у него выявили только пару мелких недочетов.
3-е место – Kia Sportage 2.0 CRDi AWD Spirit
Надежность Kia Sportage на высшем уровне. После 100 000 км пробега не наблюдалось практически никаких проблем. Разборка автомобиля тоже не показал ничего существенного.
4-е место - Volvo XC60 D4 Summum FWD
Volvo XC60 оправдывает свою высокую стоимость потрясающей надежностью. После 100 000 км пробега двигатель всё ещё находится в отличном состоянии. Было всего несколько незначительных жалоб во время эксплуатации.
5-е место - BMW X1 xDrive20i
Кроссовер BMW X1 xDrive20i при длительной эксплуатации показал очень высокую надежность. За 100 000 км пробега нарекание вызвала только навигационная система, и то она показалась просто слишком сложной.
Читайте также: Обновился ежегодный рейтинг самых надежных автомобилей в мире
6-е место - Hyundai i30 Combi 1.6 CRDI
Hyundai i30 Combi с двигателем 1.6 CRDI близок к идеалу по надежности. За 100 00 км пробега были только жалобы на шумоизоляцию, слишком высоко установленную фару. В остальном надежность i30 на отличном уровне. Он не доставляет своему владельцу практически никаких хлопот.
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