Раздел: Авто
Honda презентовала обновленный бюджетный кроссовер
Модель получила ценник в 16 200 долларов
Компания решила обновить собственный бюджетник, представив новую версию в рамках автосалона в Джакарте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Модель получила незначительный рестайлинг экстерьера и интерьера, а также ценник в 16 200 долларов по текущему курсу. В рамках прошедшего местного автосалона в Джакарте была представлена новая версия компактного кроссовера Honda BR-V.
Автомобиль в техническом плане остался прежним и получил некоторые технические доработки. В качестве силового агрегата используется прежний 1,2-литровый турбомотор, способный развивать до 120 лошадиных сил. В паре с ним предлагается механическая трансмиссия на шесть ступеней или вариатор.
От предшественника автомобиль отличается пересмотренным дизайном передней и задней части с более агрессивным обвесом. Бампер получился более выразительным и комплектуется интегрированными светодиодными ДХО.
Решетка радиатора стала массивнее и более выразительной, а оптика получила стилистическое продолжение хромированной вставки на решетке радиатора. Задняя часть также отличается новым бампером, измененными фонарями и спойлером над крышкой багажника.
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По словам производителя, интерьер теперь может похвастаться более качественными материалами отделки, пересмотренной шумоизоляцией, мультимедийной системой новой версии с сенсорным дисплеем на передней консоли, а также новым рулевым колесом. Старт продаж кроссовера в Индонезии состоится в ближайшее время. Стоимость нового Honda BR-V составит около 230 млн рупий, что примерно равняется 16 200 долларов.
Компания решила обновить собственный бюджетник, представив новую версию в рамках автосалона в Джакарте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Модель получила незначительный рестайлинг экстерьера и интерьера, а также ценник в 16 200 долларов по текущему курсу. В рамках прошедшего местного автосалона в Джакарте была представлена новая версия компактного кроссовера Honda BR-V.
Автомобиль в техническом плане остался прежним и получил некоторые технические доработки. В качестве силового агрегата используется прежний 1,2-литровый турбомотор, способный развивать до 120 лошадиных сил. В паре с ним предлагается механическая трансмиссия на шесть ступеней или вариатор.
От предшественника автомобиль отличается пересмотренным дизайном передней и задней части с более агрессивным обвесом. Бампер получился более выразительным и комплектуется интегрированными светодиодными ДХО.
Решетка радиатора стала массивнее и более выразительной, а оптика получила стилистическое продолжение хромированной вставки на решетке радиатора. Задняя часть также отличается новым бампером, измененными фонарями и спойлером над крышкой багажника.
Читайте также: Бюджетный кроссовер Honda кардинально изменился
По словам производителя, интерьер теперь может похвастаться более качественными материалами отделки, пересмотренной шумоизоляцией, мультимедийной системой новой версии с сенсорным дисплеем на передней консоли, а также новым рулевым колесом. Старт продаж кроссовера в Индонезии состоится в ближайшее время. Стоимость нового Honda BR-V составит около 230 млн рупий, что примерно равняется 16 200 долларов.
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