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Раздел: Экономика  
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Новый газопровод в Авдеевку готов к испытаниям

Новый газопровод в Авдеевку готов к испытаниямНовый газопровод, который строят к Авдеевке в обход оккупированных территорий, полностью готов к испытаниям.

Об этом написал в своем Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладки труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний", - говорится в сообщении.

По его словам, с 10 утра субботы газопровод начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки.

"Будут накачивать поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосфер трубу проверят специалисты технадзора и гоструда - 3 часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление до 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу", - пояснил Жебривский.

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После этих испытаний в трубы начнут закачивать газ и подключать их к помещениям.
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 Теги: Авдеевка, газопровод

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Сегодня, 09:17 » Автор: Татьяна Ларина
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