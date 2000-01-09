Раздел: Экономика
Новый газопровод в Авдеевку готов к испытаниям
Новый газопровод, который строят к Авдеевке в обход оккупированных территорий, полностью готов к испытаниям.
Об этом написал в своем Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладки труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний", - говорится в сообщении.
По его словам, с 10 утра субботы газопровод начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки.
"Будут накачивать поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосфер трубу проверят специалисты технадзора и гоструда - 3 часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление до 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу", - пояснил Жебривский.
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После этих испытаний в трубы начнут закачивать газ и подключать их к помещениям.
Об этом написал в своем Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладки труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний", - говорится в сообщении.
По его словам, с 10 утра субботы газопровод начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки.
"Будут накачивать поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосфер трубу проверят специалисты технадзора и гоструда - 3 часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление до 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу", - пояснил Жебривский.
Читайте также: Как обстреливали Авдеевку. Фото
После этих испытаний в трубы начнут закачивать газ и подключать их к помещениям.
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