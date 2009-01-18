Раздел: Экономика
Вступил в силу приказ о монетизации субсидий
Запущен первый этап реформирования системы расчетов по субсидиям.
Приказ Министерства финансов о монетизации субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг вступил в силу.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что запущен первый этап реформирования системы расчетов по субсидиям - монетизация субсидий на уровне предприятий, предоставляющих услуги. В министерстве также добавили, что далее будет осуществляться подготовка системы к внедрению монетизации субсидий на уровне домохозяйств.
Соответствующий приказ утверждает формы реестров объемов потребленных льготной категорией населения льгот и субсидий на оплату энергоносителей и предоставленных жилищно-коммунальных услуг.
Таким образом, все предприятия жилищно-коммунального хозяйства для получения субвенции из госбюджета на предоставление льгот и жилищных субсидий населению уже имеют возможность заполнять эти реестры.
Напомним, с 1 мая 2017 вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
В конце сентября Кабинет министров Украины изменил порядок расчета "отопительной" субсидии.
Отметим, что в апреле текущего года Украина обязалась перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Нафтогазом Украины в поставках газа населению.
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В конце декабря министр социальной политики Андрей Рева сообщал, монетизацию субсидий перенесли на полгода.
Приказ Министерства финансов о монетизации субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг вступил в силу.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что запущен первый этап реформирования системы расчетов по субсидиям - монетизация субсидий на уровне предприятий, предоставляющих услуги. В министерстве также добавили, что далее будет осуществляться подготовка системы к внедрению монетизации субсидий на уровне домохозяйств.
Соответствующий приказ утверждает формы реестров объемов потребленных льготной категорией населения льгот и субсидий на оплату энергоносителей и предоставленных жилищно-коммунальных услуг.
Таким образом, все предприятия жилищно-коммунального хозяйства для получения субвенции из госбюджета на предоставление льгот и жилищных субсидий населению уже имеют возможность заполнять эти реестры.
Напомним, с 1 мая 2017 вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
В конце сентября Кабинет министров Украины изменил порядок расчета "отопительной" субсидии.
Отметим, что в апреле текущего года Украина обязалась перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Нафтогазом Украины в поставках газа населению.
Читайте также: Гройсман рассказал, почему падает гривна
В конце декабря министр социальной политики Андрей Рева сообщал, монетизацию субсидий перенесли на полгода.
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