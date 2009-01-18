» » Вступил в силу приказ о монетизации субсидий
Раздел: Экономика  
0

Вступил в силу приказ о монетизации субсидий

Вступил в силу приказ о монетизации субсидийЗапущен первый этап реформирования системы расчетов по субсидиям.

Приказ Министерства финансов о монетизации субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг вступил в силу.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Отмечается, что запущен первый этап реформирования системы расчетов по субсидиям - монетизация субсидий на уровне предприятий, предоставляющих услуги. В министерстве также добавили, что далее будет осуществляться подготовка системы к внедрению монетизации субсидий на уровне домохозяйств.

Соответствующий приказ утверждает формы реестров объемов потребленных льготной категорией населения льгот и субсидий на оплату энергоносителей и предоставленных жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, все предприятия жилищно-коммунального хозяйства для получения субвенции из госбюджета на предоставление льгот и жилищных субсидий населению уже имеют возможность заполнять эти реестры.

Напомним, с 1 мая 2017 вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В конце сентября Кабинет министров Украины изменил порядок расчета "отопительной" субсидии.

Отметим, что в апреле текущего года Украина обязалась перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Нафтогазом Украины в поставках газа населению.

Читайте также: Гройсман рассказал, почему падает гривна

В конце декабря министр социальной политики Андрей Рева сообщал, монетизацию субсидий перенесли на полгода.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: субсидии, монетизация

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:02 » Автор: Богдан Процив
     32
     0

Похожие новости по теме

В Украине стартовал этап монетизации субсидий В Украине стартовал этап монетизации субсидий

Монетизация субсидий - первый этап

С Нового года в Украине вводится монетизация субсидий С Нового года в Украине вводится монетизация субсидий

Переход на денежные расчеты по субсидиям предполагает три этапа.

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

С 1 января вводится первый этап монетизации субсидий на уровне предоставителей услуг.

Монетизацию субсидий перенесли на полгода Монетизацию субсидий перенесли на полгода

Приблизительная дата перехода на монетизацию субсидий - 1 июля 2018 года.

Минфин подготовил трехэтапный план монетизации субсидий Минфин подготовил трехэтапный план монетизации субсидий

В марте этого года монетизацию субсидий в Украине планировали провести в два этапа.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх