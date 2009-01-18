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Раздел: Экономика  
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Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии

Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергииУкраина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 28,6%.

Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 28,6% – до 5,166 миллиарда кВт-ч. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом во вторник, 23 января, пишет Корреспондент со ссылкой на статистическую отчетность Министерства энергетики и угольной промышленности.

Сообщается, что за 12 месяцев 2017 года в Венгрию было экспортировано 55,2% всей электроэнергии, что составило около 2,85 миллиарда кВт-ч. В Молдову – 1,1 миллиарда кВт-ч (22%), в Польшу – 0,895 миллиарда кВт-ч (17,3%), Словакию – 0,162 миллиарда кВт-ч (3,1%), в Румынию – 0,124 миллиарда кВт-ч (2,4%).

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Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в декабре 2017 года сократился по сравнению с декабрем 2016 года на 10,6% – до 458,7 миллиона кВт-ч.
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 Теги: электроэнергия, экспорт

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Сегодня, 09:53 » Автор: Богдан Процив
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