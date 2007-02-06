Богатейшие люди мира за день потеряли более $100 млрд

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Испанец стал богаче на 1,7 миллиарда долларов за один фондовый день.

По словам экспертов, причиной сокращения капитализации бизнеса богатейших людей России связан с падением цен на металлы и ситуацией вокруг Крыма. Состояние 19-ти ведущих российских бизнесменов сократилось в марте более чем на 10 млрд долларов, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.