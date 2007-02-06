Раздел: Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли более $100 млрд
Больше всех в итоге потерял Уоррен Баффет.
Из-за резкого падения американских фондовых рынков в понедельник, 500 богатейших людей мира недосчитались 114 млрд долларов своих активов. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, основные фондовые индексы США в понедельник рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.
В итоге, сильнее всего за этот день уменьшилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - он потерял 5,1 млрд долларов. Второе место по объему падения заняло состояние основателя Facebook FB Inc Марка Цукерберга - оно сократилось на 3,6 млрд долларов. Основатель компании Amazon Джефф Безос занял третье место по размеру понесенных за день потерь - они составили 3,3 млрд долларов.
За ними следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли за день по 2,3 млрд долларов. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял за понедельник 2,25 млрд долларов.
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В целом же, по версии Блумберга, первая пятерка миллиардеров не изменилась: на первой строчке размещается Безос с состоянием 116 миллиардов долларов, на второй - Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов, третье место в списке занимает Баффет с 85 миллиардами долларов. На четвертой строчке оказался Цукерберг, состояние которого оценивается в 74,7 миллиарда долларов. Замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием в 74 миллиарда долларов.
Из-за резкого падения американских фондовых рынков в понедельник, 500 богатейших людей мира недосчитались 114 млрд долларов своих активов. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, основные фондовые индексы США в понедельник рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.
В итоге, сильнее всего за этот день уменьшилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - он потерял 5,1 млрд долларов. Второе место по объему падения заняло состояние основателя Facebook FB Inc Марка Цукерберга - оно сократилось на 3,6 млрд долларов. Основатель компании Amazon Джефф Безос занял третье место по размеру понесенных за день потерь - они составили 3,3 млрд долларов.
За ними следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли за день по 2,3 млрд долларов. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял за понедельник 2,25 млрд долларов.
Читайте также: Украина вернула МВФ часть долга
В целом же, по версии Блумберга, первая пятерка миллиардеров не изменилась: на первой строчке размещается Безос с состоянием 116 миллиардов долларов, на второй - Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов, третье место в списке занимает Баффет с 85 миллиардами долларов. На четвертой строчке оказался Цукерберг, состояние которого оценивается в 74,7 миллиарда долларов. Замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием в 74 миллиарда долларов.
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