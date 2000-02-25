Раздел: Экономика
Ореховые плантации: Украина материально поощряет насаждение ореховых садов
Причиной такого поощрения является высокая стоимость конечного продукта.
В 2018 году в Украине будет высажено 2,5 тыс. га ореховых садов, из них 1,5 тыс. га отведут под грецкий орех, 890 га — под фундук, и 40 га засадят миндалем.
Свой вклад в развитие отрасли внесла и бюджетная поддержка. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.
В 2018 году правительство обещает компенсировать 80% стоимости саженцев при закладке новых садов.
Также с февраля стартовала передача земель в собственность объединенных территориальных общин, то есть распоряжаться участками будут на местах.
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Вместе с тем, производство орехов в Украине уже демонстрирует рост. За счет благоприятных погодных условий и старта плодоношения садов, заложенных в 2012-2013 годах, урожай грецкого ореха в 2018 году превысит 134 тыс. тонн.
В 2018 году в Украине будет высажено 2,5 тыс. га ореховых садов, из них 1,5 тыс. га отведут под грецкий орех, 890 га — под фундук, и 40 га засадят миндалем.
Свой вклад в развитие отрасли внесла и бюджетная поддержка. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.
В 2018 году правительство обещает компенсировать 80% стоимости саженцев при закладке новых садов.
Также с февраля стартовала передача земель в собственность объединенных территориальных общин, то есть распоряжаться участками будут на местах.
Читайте также: Цветочные плантации, покоряющие своей красотой. Фото
Вместе с тем, производство орехов в Украине уже демонстрирует рост. За счет благоприятных погодных условий и старта плодоношения садов, заложенных в 2012-2013 годах, урожай грецкого ореха в 2018 году превысит 134 тыс. тонн.
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