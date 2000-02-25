Ореховые плантации: Украина материально поощряет насаждение ореховых садов

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В Украине увеличилось производство молока и яиц Мяса в январе было произведено 0,3 млн тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.