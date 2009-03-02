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Раздел: Экономика  
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Порошенко подписал закон о приватизации госимущества

Порошенко подписал закон о приватизации госимуществаПрезидент подписал резонансный закон.

Президент Петр Порошенко сегодня, 2 марта, подписал новую редакцию закона О приватизации государственного и коммунального имущества. Об этом у себя в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. Государство-агрессор не имеет права принимать в ней участие", - написал он.

Напомним, Верховная Рада приняла закон № 7066 О приватизации государственного и коммунального имущества.

Закон предусматривает упрощение градации объектов приватизации - остается только большая со стоимостью активов более 250 млн грн и малая. Перечень объектов большой приватизации утверждает Кабмин по представлению Фонда государственного имущества Украины; малой приватизации - Фонд госимущества; коммунальной собственности - местные советы.

При этом объекты малой приватизации намерены продавать исключительно на электронных аукционах.

При доработке ко второму чтению в законопроекте расширили перечень объектов, которые нельзя приватизировать - к ним отнесли государственные медучреждения и учреждения образования.

В перечень тех, кто не может быть покупателем, добавили государства, признанные Радой агрессором и подконтрольных ей; юрлица, данные о бенефициарных владельцах которых не раскрыты; физические и юридические лица, находящиеся под санкциями и проч.

Чтобы контролировать осуществление приватизации, образуется Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

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Отмечается, что органы приватизации должны обнародовать в СМИ данные о приватизационных процессах.
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 Теги: Порошенко, закон, приватизация

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Сегодня, 16:13 » Автор: Богдан Процив
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