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Раздел: Экономика  
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В НБУ рассказали, сколько еще украинцы будут уезжать на заработки

В НБУ рассказали, сколько еще украинцы будут уезжать на заработки В НБУ пророчат рост зарплат внутри страны.

Из-за войны на Донбассе и неблагоприятной экономической ситуации в стране, многие украинцы прибегают к трудовой миграции. В дальнейшем она будет расти.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Трудовая миграция украинцев будет расти еще два-три года, а после этого начнет снижаться. Причиной этого станет то, что в Украине увеличится уровень зарплат, что поможет сдержать поток мигрантов.

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Кроме экономических факторов выезда украинцев за границу, в НБУ назвали вооруженный конфликт на Донбассе. Так как сейчас значительное количество мигрантов – жители восточных областей. Уезжают трудоспособные граждане – большинство из них мужчины. А треть – молодые люди до 30 лет.
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 Теги: НБУ, украинцы, заробитчане

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Сегодня, 19:43 » Автор: Едгар Букмирза
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