В НБУ рассказали, сколько еще украинцы будут уезжать на заработки

В НБУ пророчат рост зарплат внутри страны.



Из-за войны на Донбассе и неблагоприятной экономической ситуации в стране, многие украинцы прибегают к трудовой миграции. В дальнейшем она будет расти.



Об этом пишет



Трудовая миграция украинцев будет расти еще два-три года, а после этого начнет снижаться. Причиной этого станет то, что в Украине увеличится уровень зарплат, что поможет сдержать поток мигрантов.



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Кроме экономических факторов выезда украинцев за границу, в НБУ назвали вооруженный конфликт на Донбассе. Так как сейчас значительное количество мигрантов – жители восточных областей. Уезжают трудоспособные граждане – большинство из них мужчины. А треть – молодые люди до 30 лет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Из-за войны на Донбассе и неблагоприятной экономической ситуации в стране, многие украинцы прибегают к трудовой миграции. В дальнейшем она будет расти.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Трудовая миграция украинцев будет расти еще два-три года, а после этого начнет снижаться. Причиной этого станет то, что в Украине увеличится уровень зарплат, что поможет сдержать поток мигрантов.Кроме экономических факторов выезда украинцев за границу, в НБУ назвали вооруженный конфликт на Донбассе. Так как сейчас значительное количество мигрантов – жители восточных областей. Уезжают трудоспособные граждане – большинство из них мужчины. А треть – молодые люди до 30 лет.



