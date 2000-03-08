Раздел: Экономика
Украина получила около 26 млн евро на солнечную энергетику
ЕБРР выделил Украине почти 26 млн евро на солнечную энергетику
Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 млн евро на строительство солнечных электростанций. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области", - сообщил глава государства.
Петр Порошенко сообщил, что этот проект - еще один шаг к энергонезависимости Украины.
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"А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции. Благодарен нашим партнерам за поддержку!", - написал президент.
Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 млн евро на строительство солнечных электростанций. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области", - сообщил глава государства.
Петр Порошенко сообщил, что этот проект - еще один шаг к энергонезависимости Украины.
Читайте также: Украинцы переходят на солнечную энергетику
"А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции. Благодарен нашим партнерам за поддержку!", - написал президент.
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