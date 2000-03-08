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Раздел: Экономика  
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Порошенко предлагает провести налоговую амнисти

Порошенко предлагает провести налоговую амнистиПрезидент отметил, что готов к компромиссам по этому вопросу.

В Украине могут провести налоговую амнистию - уплатив соответствующий налог, украинцы смогут завести в Украину деньги и законно инвестировать средства в экономику.

С таким предложением выступил президент Петр Порошенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.

"Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виноват, нужно дать возможность каждому украинцу уплатить соответствующий налог, согласно закону, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", - сказал Порошенко во время встречи с представителями бизнес-сообщества в Киеве.

Президент предложил присутствующим приобщиться к разработке законопроекта о так называемой нулевой декларации.

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"Я его не буду подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить прежде всего малый и средний бизнес", - отметил Порошенко.
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 Теги: Порошенко, амнистия, налог

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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