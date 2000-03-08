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Раздел: Экономика  
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Украина уменьшила экспорт зерна

Украина уменьшила экспорт зернаС начала маркетингового года страна экспортировала 27,66 млн т зерновых.

Украина с начала 2017/18 МГ экспортировала 27,66 млн т зерновых, что на 2,75 млн т меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Еlevatorist.

Так, по состоянию на 12 марта на экспорт было отправлено 13,38 млн т пшеницы, что на 480 тысяч т меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также с начала 2017/18 МГ Украина поставила на внешние рынки 4,02 млн т ячменя (-660 тысяч т) и 10,14 млн т кукурузы (-1,54 млн т). Экспорт ржи составил 18,2 тысяч т.

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Кроме этого, с начала сезона было экспортировано 320,8 тысяч т украинской муки, из них 319,7 тысяч т - пшеничной.
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 Теги: зерно, экспорт

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Сегодня, 14:20 » Автор: Богдан Процив
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