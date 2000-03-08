Раздел: Экономика
Швеция и Канада выделили $2 млн на восстановление Донбасса
Средства будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными государственной целевой программой.
Правительства Канады и Швеции выделили $2 млн на восстановление Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) во вторник, 13 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"В рамках Целевого фонда многих партнеров выделены первые $2 млн на восстановление и развитие мира в Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку восстановления и развития мира на Донбассе.
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Все гранты будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение государственной целевой программы Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины, а также Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и введения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года.
Правительства Канады и Швеции выделили $2 млн на восстановление Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) во вторник, 13 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"В рамках Целевого фонда многих партнеров выделены первые $2 млн на восстановление и развитие мира в Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку восстановления и развития мира на Донбассе.
Читайте также: В Нафтогазе рассказали, готовы ли к возвращению морозов
Все гранты будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение государственной целевой программы Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины, а также Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и введения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года.
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