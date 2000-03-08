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Раздел: Экономика  
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Швеция и Канада выделили $2 млн на восстановление Донбасса

Швеция и Канада выделили $2 млн на восстановление ДонбассаСредства будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными государственной целевой программой.

Правительства Канады и Швеции выделили $2 млн на восстановление Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) во вторник, 13 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"В рамках Целевого фонда многих партнеров выделены первые $2 млн на восстановление и развитие мира в Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку восстановления и развития мира на Донбассе.

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Все гранты будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение государственной целевой программы Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины, а также Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и введения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года.
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 Теги: восстановление Донбасса

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Сегодня, 17:43 » Автор: Богдан Процив
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