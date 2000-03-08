Раздел: Экономика
НБУ обязали отвечать на обращения граждан
Электронное обращение должно содержать электронный почтовый адрес.
Национальный банк Украины собрался повысить уровень организации работы с обращениями граждан.
Соответствующие нормы содержит постановление НБУ от 1 марта 2018 № 18 "Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений и личного приема граждан в Национальном банке Украины", которое вступило в силу сегодня, 13 марта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Урегулирован порядок отношений между НБУ и гражданами при рассмотрении их обращений, в частности:
определены формы и способы представления гражданами обращений в НБУ;
уточнены требования к оформлению обращений, в том числе, электронных;
установлено, что гражданин, который отметил в обращении номер мобильного телефона, после регистрации обращения получает смс-сообщение о дате и регистрационный номер, а если в электронном обращении не указан номер мобильного телефона - уведомление направляется на электронный почтовый адрес;
определено, что на все обращения граждан, оформление которых соответствует требованиям Закона "Об обращениях граждан" и нормативных актов НБУ, предоставляются письменные ответы;
акцентировано, что ответы на обращения граждан, которые направляются средствами почтовой связи, являются рекомендуемыми почтовыми отправлениями;
определен порядок организации личного приема граждан.
В частности, установлено, что электронное обращение должно содержать электронный почтовый адрес, на который гражданину направляется ответ, сведения о других средствах связи с ним, а также способ отправки ответа (по почте или на электронный почтовый адрес).
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Электронное обращение направляется на корпоративную электронную почту (e-mail) НБУ. Образец формы электронного обращения размещен на официальном сайте НБУ.
Национальный банк Украины собрался повысить уровень организации работы с обращениями граждан.
Соответствующие нормы содержит постановление НБУ от 1 марта 2018 № 18 "Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений и личного приема граждан в Национальном банке Украины", которое вступило в силу сегодня, 13 марта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Урегулирован порядок отношений между НБУ и гражданами при рассмотрении их обращений, в частности:
определены формы и способы представления гражданами обращений в НБУ;
уточнены требования к оформлению обращений, в том числе, электронных;
установлено, что гражданин, который отметил в обращении номер мобильного телефона, после регистрации обращения получает смс-сообщение о дате и регистрационный номер, а если в электронном обращении не указан номер мобильного телефона - уведомление направляется на электронный почтовый адрес;
определено, что на все обращения граждан, оформление которых соответствует требованиям Закона "Об обращениях граждан" и нормативных актов НБУ, предоставляются письменные ответы;
акцентировано, что ответы на обращения граждан, которые направляются средствами почтовой связи, являются рекомендуемыми почтовыми отправлениями;
определен порядок организации личного приема граждан.
В частности, установлено, что электронное обращение должно содержать электронный почтовый адрес, на который гражданину направляется ответ, сведения о других средствах связи с ним, а также способ отправки ответа (по почте или на электронный почтовый адрес).
Читайте также: Полицейские развеселили, показав курьезные обращения украинцев
Электронное обращение направляется на корпоративную электронную почту (e-mail) НБУ. Образец формы электронного обращения размещен на официальном сайте НБУ.
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