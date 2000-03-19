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Раздел: Экономика  
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У Украины появился новый поставщик оружия

У Украины появился новый поставщик оружия Теперь Украина будет сотрудничать с Кувейтом.

В Кувейте президент Украины Петр Порошенко подписал межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах с правительством Кувейта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

Также стороны договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.

"Думаю, что это новая страница отношений между Украиной и Кувейтом", - подчеркнул Порошенко.

"Вы знаете, насколько для нас важно сейчас сотрудничество в области оборонной промышленности. Мы сделали далекий шаг вперед, когда подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве, об обмене конфиденциальной информацией", - сказал президент.

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По его словам, несколько месяцев назад в Кувейте вместе с делегацией "Укроборонпрома" находился начальник Генерального штаба и был наработан очень важные направления по военно-техническому сотрудничеству.
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 Теги: Украина, оружие, Кувейт

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Вчера, 23:37 » Автор: Едгар Букмирза
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