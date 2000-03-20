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Раздел: Экономика  
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Украина просит США снять новые пошлины с украинской продукции

Украина просит США снять новые пошлины с украинской продукцииУкраина хочет сохранить доступ к рынку США.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская донесла советнику посольства США по экономическим вопросам Полу Шутте позицию Кабинета Министров о необходимости выведения украинской металлургической продукции из-под действия новых пошлин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

«Микольская на встрече с советником по экономическим вопросам посольства США в Украине Полом Шутте донесла позицию Кабмина, что украинская металлургическая продукция должна быть исключена из-под действия защитных пошлин США», - говорится в сообщении.

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В Минэкономразвитии отметили важность сохранения доступа к рынку США, который является традиционным для украинских производителей.
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 Теги: Украина, пошлины

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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