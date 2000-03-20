Раздел: Экономика
Украина просит США снять новые пошлины с украинской продукции
Украина хочет сохранить доступ к рынку США.
Торговый представитель Украины Наталья Микольская донесла советнику посольства США по экономическим вопросам Полу Шутте позицию Кабинета Министров о необходимости выведения украинской металлургической продукции из-под действия новых пошлин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
«Микольская на встрече с советником по экономическим вопросам посольства США в Украине Полом Шутте донесла позицию Кабмина, что украинская металлургическая продукция должна быть исключена из-под действия защитных пошлин США», - говорится в сообщении.
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В Минэкономразвитии отметили важность сохранения доступа к рынку США, который является традиционным для украинских производителей.
Торговый представитель Украины Наталья Микольская донесла советнику посольства США по экономическим вопросам Полу Шутте позицию Кабинета Министров о необходимости выведения украинской металлургической продукции из-под действия новых пошлин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
«Микольская на встрече с советником по экономическим вопросам посольства США в Украине Полом Шутте донесла позицию Кабмина, что украинская металлургическая продукция должна быть исключена из-под действия защитных пошлин США», - говорится в сообщении.
Читайте также: Молдова отменяет пошлины на ряд украинской продукции
В Минэкономразвитии отметили важность сохранения доступа к рынку США, который является традиционным для украинских производителей.
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