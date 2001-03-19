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Раздел: Экономика  
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В Нацбанке Польши рассказали, где преимущественно работают украинские эмигранты

В Нацбанке Польши рассказали, где преимущественно работают украинские эмигрантыБольшинство нынешних эмигрантов работают в сфере услуг.

По итогам 2017 г. 17% украинских эмигрантов в Польше работают в сфере АПК.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Польши, пишет Хроника.инфо со ссылкой на latifundist.com.

Начиная с 2013 г. их доля в общей структуре имеет тенденцию к снижению. Так, за период 2013-17 гг. удельный вес украинских эмигрантов в Польше, работающих в сфере АПК, снизился с 60% до 17%.

При этом большинство нынешних эмигрантов (57%) работают в сфере услуг.

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Среди эмигрантов наиболее распространено заключение гражданских контрактов, хотя трудовые договора все чаще заключаются в секторах, которые характеризуются меньшей теневой экономикой, чем сельское хозяйство или строительство.
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 Теги: эмигрант, украинцы, Польша

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Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
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