Раздел: Экономика
В Нацбанке Польши рассказали, где преимущественно работают украинские эмигранты
Большинство нынешних эмигрантов работают в сфере услуг.
По итогам 2017 г. 17% украинских эмигрантов в Польше работают в сфере АПК.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Польши, пишет Хроника.инфо со ссылкой на latifundist.com.
Начиная с 2013 г. их доля в общей структуре имеет тенденцию к снижению. Так, за период 2013-17 гг. удельный вес украинских эмигрантов в Польше, работающих в сфере АПК, снизился с 60% до 17%.
При этом большинство нынешних эмигрантов (57%) работают в сфере услуг.
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Среди эмигрантов наиболее распространено заключение гражданских контрактов, хотя трудовые договора все чаще заключаются в секторах, которые характеризуются меньшей теневой экономикой, чем сельское хозяйство или строительство.
По итогам 2017 г. 17% украинских эмигрантов в Польше работают в сфере АПК.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Польши, пишет Хроника.инфо со ссылкой на latifundist.com.
Начиная с 2013 г. их доля в общей структуре имеет тенденцию к снижению. Так, за период 2013-17 гг. удельный вес украинских эмигрантов в Польше, работающих в сфере АПК, снизился с 60% до 17%.
При этом большинство нынешних эмигрантов (57%) работают в сфере услуг.
Читайте также: Украинские эмигранты хотят сорвать концерт Ани Лорак в США
Среди эмигрантов наиболее распространено заключение гражданских контрактов, хотя трудовые договора все чаще заключаются в секторах, которые характеризуются меньшей теневой экономикой, чем сельское хозяйство или строительство.
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