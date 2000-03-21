Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Украине станет больше производителей вина

В Украине станет больше производителей вина

Похожие новости по теме

Подорожание газа: какой "сюрприз" ждет украинцев Подорожание газа для промышленности приведет к росту цен на продукты.

Международная компания планирует открыть производство реакторов для АЭС в Украине Для реализации данного проекта планируется привлечь "Турбоатом", возможно также участие других украинских предприятий.

Эксперты прогнозируют резкое подорожание алкогольных напитков Очередное подорожание алкоголя приведет к увеличению объемов контрабанды.