Раздел: Экономика
В Украине станет больше производителей вина
Принятие нового закона приведет к увеличению количества малых виноделен.
Верховная Рада упростила получение лицензий малым винодельням, что может привести к увеличению их количества.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
За соответствующий законопроект на заседании во вторник проголосовали 247 депутатов.
По оценкам нардепов, после вступления в силу соответствующего закона виноделы избавятся от необходимости получать почти 160 разрешительных документов для получения лицензии на производство, что до этого создавало виноделам существенные трудности.
При этом требования для получения лицензии были одинаковыми как для крупных ликероводочных заводов, так и для малых винодельческих предприятий.
Стоит отметить, что в некоторых странах ЕС вообще отсутствует лицензирование производства натуральных вин, а в большинстве процесс ее получения упрощен. В Украине же из-за бюрократии такую лицензию виноделы могли получать годами.
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Депутаты ожидают, что принятие закона приведет к увеличению количества малых виноделен, детенизации и легализации производства вина, росту экспорта и увеличению рабочих мест в сельской местности.
По мнению авторов проекта, увеличение количества малых виноделен автоматически приведет к увеличению поступлений в бюджет.
Верховная Рада упростила получение лицензий малым винодельням, что может привести к увеличению их количества.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
За соответствующий законопроект на заседании во вторник проголосовали 247 депутатов.
По оценкам нардепов, после вступления в силу соответствующего закона виноделы избавятся от необходимости получать почти 160 разрешительных документов для получения лицензии на производство, что до этого создавало виноделам существенные трудности.
При этом требования для получения лицензии были одинаковыми как для крупных ликероводочных заводов, так и для малых винодельческих предприятий.
Стоит отметить, что в некоторых странах ЕС вообще отсутствует лицензирование производства натуральных вин, а в большинстве процесс ее получения упрощен. В Украине же из-за бюрократии такую лицензию виноделы могли получать годами.
Читайте также: Стало известно о неизвестных ранее полезных свойствах вина
Депутаты ожидают, что принятие закона приведет к увеличению количества малых виноделен, детенизации и легализации производства вина, росту экспорта и увеличению рабочих мест в сельской местности.
По мнению авторов проекта, увеличение количества малых виноделен автоматически приведет к увеличению поступлений в бюджет.
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