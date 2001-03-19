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Раздел: Экономика  
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Боевики требуют от Vodafone 800 млн рублей

Боевики требуют от Vodafone 800 млн рублейVodafone не заплатила "ни одной копейки налогов в бюджет республики", жалуются сепаратисты.

В самопровозглашенной "ДНР" заявили о "задолженности" украинского оператора Vodafone перед "бюджетом республики" в размере 800 млн рублей. Об этом сказал "министр доходов и сборов" ДНР Александр Тимофеев, сообщают сепаратистские СМИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

По его словам, Vodafone не заплатила "ни одной копейки налогов в бюджет республики".

"По недоплаченным суммам – там порядка 800 млн рублей. Это деньги, которые за этот период не были оплачены, прямых налоговых обязательств. А из выплат налогов формируются и зарплаты бюджетников – то, что называется государственными обязательствами", – заявил "министр".

Тимофеев утверждает, что если Vodafone хочет вернуться на территорию, подконтрольную сепаратистам, то ему нужно зарегистрироваться в ДНР и платить налоги "республике".

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"Если оплата есть, он (Vodafone – ред.) включается и работает дальше. Если оплаты у Vodafone нет, то, ребята, извините, я как налоговый залог реализую все это тому, кто это купит. Будет это Феникс или кто-то другой – мне все равно. По сумме налоговых обязательств эти деньги я все равно получу в бюджет республики", – резюмировал Тимофеев.
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 Теги: Vodafone, ДНР

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Сегодня, 17:10 » Автор: Богдан Процив
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