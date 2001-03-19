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Раздел: Экономика  
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Ни один украинский аэропорт не попал в мировой Топ-100

Ни один украинский аэропорт не попал в мировой Топ-100Рейтинг основан на отзывах пассажиров.

Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Первое место уже шестой год подряд занимает сингапурский международный аэропорт Чанги.

За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханэда, а также аэропорты Гонконга и Дохи.

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Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.

Напомним, Международный аэропорт Винница признан аэропортом года Ассоциацией "Аэропорты Украины".
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 Теги: аэропорт, Топ-100

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Сегодня, 19:45 » Автор: Едгар Букмирза
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