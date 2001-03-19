Раздел: Экономика
Ни один украинский аэропорт не попал в мировой Топ-100
Рейтинг основан на отзывах пассажиров.
Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Первое место уже шестой год подряд занимает сингапурский международный аэропорт Чанги.
За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханэда, а также аэропорты Гонконга и Дохи.
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Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.
Напомним, Международный аэропорт Винница признан аэропортом года Ассоциацией "Аэропорты Украины".
Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Первое место уже шестой год подряд занимает сингапурский международный аэропорт Чанги.
За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханэда, а также аэропорты Гонконга и Дохи.
Читайте также: Опубликован рейтинг лучших пляжей мира
Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.
Напомним, Международный аэропорт Винница признан аэропортом года Ассоциацией "Аэропорты Украины".
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