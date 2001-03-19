Ни один украинский аэропорт не попал в мировой Топ-100

Рейтинг основан на отзывах пассажиров.



Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров.



Об этом пишет



Первое место уже шестой год подряд занимает сингапурский международный аэропорт Чанги.



За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханэда, а также аэропорты Гонконга и Дохи.



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Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.



Напомним, Международный аэропорт Винница признан аэропортом года Ассоциацией "Аэропорты Украины". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua Первое место уже шестой год подряд занимает сингапурский международный аэропорт Чанги.За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханэда, а также аэропорты Гонконга и Дохи.Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.Напомним, Международный аэропорт Винница признан аэропортом года Ассоциацией "Аэропорты Украины".



