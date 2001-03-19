Раздел: Экономика
В Украине значительно уменьшился размер субсидий
Также упало число желающих оформить субсидии.
Субсидии на оплату услуг жилищно-коммунальных услуг в Украине получают 43% семей - 6,44 млн домохозяйств. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики за февраль-2018.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Средний размер назначенных субсидий снизился по сравнению с февралем-2017, сообщил Госстат. Эта сумма составляет 1005,2 грн, что на 36% меньше, чем в феврале прошлого года.
За январь-февраль 2018 года за помощью обратились 396 тыс. семей – в два раза меньше, чем в начале 2017 года. Субсидии назначили 322 тыс. домохозяйств. Сумма назначенный субсидий составила 352,1 млн грн.
А вот субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива выросли. Средний размер такой помощи составил 3203,7 грн, что на 44,5% больше, чем в январе-феврале 2017 года.
Читайте также: В Украине уменьшилось количество выданных субсидий
Число обращений за такими субсидиями тоже выросло – количество назначенных выплат подскочило в 1,6 раза.
Субсидии на оплату услуг жилищно-коммунальных услуг в Украине получают 43% семей - 6,44 млн домохозяйств. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики за февраль-2018.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Средний размер назначенных субсидий снизился по сравнению с февралем-2017, сообщил Госстат. Эта сумма составляет 1005,2 грн, что на 36% меньше, чем в феврале прошлого года.
За январь-февраль 2018 года за помощью обратились 396 тыс. семей – в два раза меньше, чем в начале 2017 года. Субсидии назначили 322 тыс. домохозяйств. Сумма назначенный субсидий составила 352,1 млн грн.
А вот субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива выросли. Средний размер такой помощи составил 3203,7 грн, что на 44,5% больше, чем в январе-феврале 2017 года.
Читайте также: В Украине уменьшилось количество выданных субсидий
Число обращений за такими субсидиями тоже выросло – количество назначенных выплат подскочило в 1,6 раза.
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