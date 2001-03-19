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Раздел: Экономика  
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В Украине снова повысят цену газа

В Украине снова повысят цену газаРанее «Нафтогаз» снизил цену на природный газ для промышленности.

Государственный Нафтогаз Украины с апреля увеличит цену на газ для промышленных потребителей до 8,67 тыс. за 1 тыс. куб. м – на 9,8%, или на 774 грн в сравнению с февралем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных «дочек» НАК, пишет Интерфакс-Украина.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 7,4% (на 654 грн) – до 9 тыс. 543,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

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Как сообщалось, на февраль и март «Нафтогаз» снизил цену на природный газ для промышленности, заявив о намерении усилить свои позиции в сегменте продаж природного газа промышленным потребителям. Возможность снижения цены, в частности, была связана с сформированными в межотопительный период запасами газа в подземных хранилищах, закупленными по более низким, чем на сегодня ценами.
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 Теги: газ, цена, НАфтогаз

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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