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В Украине снова повысят цену газа

В Украине снова повысят цену газа

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Нафтогаз снизит цену на газ для промышленности Новая цена актуальна для потребителей, закупающих более 50 тысяч кубов газа в месяц.