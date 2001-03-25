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Раздел: Экономика  
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Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности

Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности Тарифы для потребителей первого класса напряжения выросли на 3,6-9,1%.

Розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей (включая промышленность) увеличились на второй квартал 2018 года в сравнении со ставками тарифов, которые действуют в марте, на 2,1-9,1%.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе регулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Так, тарифы для потребителей первого класса напряжения (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ) выросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 грн/кВт-ч (без НДС).

Таким образом, для предприятий, которые подключены к сетям Киевэнерго стоимость электроэнергии выросла на 6,6% - до 1,72 грн/кВт-ч, Одессаоблэнерго- на 6,9% - до 1,79 грн/кВт-ч, Хмельницкоблэнерго - на 7,9% - до 1,85 грн/кВт-ч и Энергия-Новый Роздол - на 9,1% - до 2,17 грн/кВт-ч. Отметим, что тарифы для потребителей второго класса напряжения (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) выросли на 2,1-7,5%, до 1,65-2,52 грн/кВт-ч. Так, тариф для абонентов Винницаоблэнерго увеличился на 4,8% - до 2,36 грн/кВт-ч, Закарпатьеоблэнерго на 3% - до 2,39 грн/кВт-ч и Черниговоблэнерго на 4,3% - 2,39 грн/кВт-ч.

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Больше всего тарифы выросли для группы потребителей второго класса напряжения (7,5%) для компаний, которые подключены к сетям компании Энергия-Новояворовск (г. Новояворовск, Львовская область).
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 Теги: электроэнергия, тарифы

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Сегодня, 14:48 » Автор: Богдан Процив
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