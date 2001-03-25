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Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности

Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности

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Электричество в Украине дорожать не будет НКРЭКУ не собирается поднимать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности НКРЭКУ на 5-11% увеличила ставки тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей на январь 2018 года.

Облэнерго разрешили ежемесячно поднимать тарифы на электроэнергию Предельный уровень повышения тарифов для промышленных потребителей электроэнергии не может превышать 3%