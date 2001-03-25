Проверок не будет: мораторий на плановые проверки продлили

Таким образом, могут осуществлять лишь внеплановые проверки.



Госпродпотребслужба продлила на 2017 год мораторий на осуществление плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере ценообразования.



Об этом пишет интернет-издание



"Следовательно, Госпродпотребслужба и ее территориальные подразделения осуществляют лишь внеплановые проверки субъектов хозяйствования при соблюдении требований относительно формирования, установления и применения государственных регулируемых цен на основаниях, определенных законом Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Внеплановую проверку на основании обоснованного обращения потребителя о нарушении его законных прав, как и в прошлом году, невозможно начать без получения согласования от Государственной регуляторной службы Украины", - сказано в сообщении.



Вместе с тем, как отмечается, учитывая высокий социальный запрос граждан по оплате за фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам, Госпродпотребслужба также направляет свою работу на предотвращение нарушений государственной дисциплины цен в сфере жилищно-коммунальных услуг.



В частности, осуществляется тщательный анализ и проверка расчетов планируемых расходов при формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги на соответствие нормам действующего законодательства.



Если по результатам этих проверок оказывается, что расчеты тарифов на жилищно-коммунальные услуги завышены или в их состав включены затраты, которые не предусмотрены законодательством, предприятиям предоставляются предписания относительно уменьшения этих тарифов.



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В случае, когда необоснованные тарифы уже утверждены, предписания относительно пересмотра тарифов предоставляются не только предприятиям, но и органам местного самоуправления, уполномоченным устанавливать такие тарифы.



В 2017 году приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню позволило предупредить обсчет потребителей в расчете на годовые объемы оказания услуг более чем на 35 млн грн.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Госпродпотребслужба продлила на 2017 год мораторий на осуществление плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере ценообразования.Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua "Следовательно, Госпродпотребслужба и ее территориальные подразделения осуществляют лишь внеплановые проверки субъектов хозяйствования при соблюдении требований относительно формирования, установления и применения государственных регулируемых цен на основаниях, определенных законом Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Внеплановую проверку на основании обоснованного обращения потребителя о нарушении его законных прав, как и в прошлом году, невозможно начать без получения согласования от Государственной регуляторной службы Украины", - сказано в сообщении.Вместе с тем, как отмечается, учитывая высокий социальный запрос граждан по оплате за фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам, Госпродпотребслужба также направляет свою работу на предотвращение нарушений государственной дисциплины цен в сфере жилищно-коммунальных услуг.В частности, осуществляется тщательный анализ и проверка расчетов планируемых расходов при формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги на соответствие нормам действующего законодательства.Если по результатам этих проверок оказывается, что расчеты тарифов на жилищно-коммунальные услуги завышены или в их состав включены затраты, которые не предусмотрены законодательством, предприятиям предоставляются предписания относительно уменьшения этих тарифов.В случае, когда необоснованные тарифы уже утверждены, предписания относительно пересмотра тарифов предоставляются не только предприятиям, но и органам местного самоуправления, уполномоченным устанавливать такие тарифы.В 2017 году приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню позволило предупредить обсчет потребителей в расчете на годовые объемы оказания услуг более чем на 35 млн грн.



