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Раздел: Экономика  
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Проверок не будет: мораторий на плановые проверки продлили

Проверок не будет: мораторий на плановые проверки продлили Таким образом, могут осуществлять лишь внеплановые проверки.

Госпродпотребслужба продлила на 2017 год мораторий на осуществление плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере ценообразования.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

"Следовательно, Госпродпотребслужба и ее территориальные подразделения осуществляют лишь внеплановые проверки субъектов хозяйствования при соблюдении требований относительно формирования, установления и применения государственных регулируемых цен на основаниях, определенных законом Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Внеплановую проверку на основании обоснованного обращения потребителя о нарушении его законных прав, как и в прошлом году, невозможно начать без получения согласования от Государственной регуляторной службы Украины", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, как отмечается, учитывая высокий социальный запрос граждан по оплате за фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам, Госпродпотребслужба также направляет свою работу на предотвращение нарушений государственной дисциплины цен в сфере жилищно-коммунальных услуг.

В частности, осуществляется тщательный анализ и проверка расчетов планируемых расходов при формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги на соответствие нормам действующего законодательства.

Если по результатам этих проверок оказывается, что расчеты тарифов на жилищно-коммунальные услуги завышены или в их состав включены затраты, которые не предусмотрены законодательством, предприятиям предоставляются предписания относительно уменьшения этих тарифов.

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В случае, когда необоснованные тарифы уже утверждены, предписания относительно пересмотра тарифов предоставляются не только предприятиям, но и органам местного самоуправления, уполномоченным устанавливать такие тарифы.

В 2017 году приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню позволило предупредить обсчет потребителей в расчете на годовые объемы оказания услуг более чем на 35 млн грн.
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 Теги: проверки, плановые, мораторий

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Сегодня, 19:43 » Автор: Едгар Букмирза
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