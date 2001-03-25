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Раздел: Экономика  
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Порошенко упростил добычу нефти и газа

Порошенко упростил добычу нефти и газаПрезидент подписал соответствующий закон.

Президент Петр Порошенко подписал закон о дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, документ с подписью президента возвращен в парламент 29 марта.

Законом разрешается использовать механизм сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (без смены целевого назначения земельных участков).

Кроме того, устраняется необходимость получения горного отвода, исключаются объекты нефтегазодобычи из перечня объектов градостроительной деятельности, отменяется обязательный ввод месторождений в исследовательско-промышленную и промышленную разработку по решению Министерства энергетики и угольной промышленности.

Законом нефтегазодобытчикам предоставляется право после завершения периода исследовательско-промышленной разработки месторождений использовать земучастки на основании договора с собственником земли вплоть до смены целевого назначения и оформления документов на право пользования (сейчас компании обязаны останавливать добычу на период оформления документов).

Снятие и перенос грунтового покрова для дальнейшего бурения можно будет проводить без специального разрешения на основании рабочего проекта землеустройства.

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Законом предоставляется право недропользователям на пользование своей геологической информацией без согласования с органами власти. Кроме того, предлагается расширить круг субъектов, которые могут проводить геолого-экономическую оценку запасов нефти и газа (сейчас таким правом владеет исключительно Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых).
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 Теги: нефть, добыча, газ

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Сегодня, 15:15 » Автор: Богдан Процив
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