Раздел: Экономика
Нацбанк отменил ограничения на торговлю валютой
Национальный банк продолжает расширять перечень операций бизнеса.
Учитывая благоприятную ситуацию на валютном рынке Национальный банк продолжил смягчение административных ограничений для банков и бизнеса.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №31 и решением №184-рш от 29 марта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
Во-первых, Национальный банк расширяет возможности банков для проведения собственных операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.
Ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня составлял 0,5%, а с 4 августа 2017 года – 1% от размера регулятивного капитала. С 30 марта текущего года это требование прекратит действовать, а затем, будут отменены и меры воздействия за его нарушение.
"Это долгожданное финансовым рынком решение предоставит банкам возможность более активно торговать валютой на межбанковском рынке в течение дня и, таким образом, более эффективно управлять своей валютной ликвидностью. Как следствие, по ожиданиям Национальном банке, должен вырасти объем торгов и ликвидности на межбанковском рынке", – считают в НБУ.
Во-вторых, Национальный банк изменил для банков лимиты открытой валютной позиции.
С 1 мая этого года лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) будет увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) – уменьшен с 10% до 8%. Это позволит банкам более эффективно распределять валютные риски.
В-третьих, Национальный банк продолжает ослабление ограничений на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.
Так, резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов, если в ее реализации (путем кредитования, страхования, обеспечения или поручительства) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство или иностранный банк с акционером-иностранным государством.
В-четвертых, Национальный банк продолжает расширять перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже.
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В дальнейшем компания-резидент сможет не осуществлять обязательную продажу средств, поступивших по кредиту или займу, если в его реализации (путем кредитования, страхования, гарантирования) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство.
При этом данный исключение распространяется только на те случаи, когда указанная иностранное государство имеет официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's).
Учитывая благоприятную ситуацию на валютном рынке Национальный банк продолжил смягчение административных ограничений для банков и бизнеса.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №31 и решением №184-рш от 29 марта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
Во-первых, Национальный банк расширяет возможности банков для проведения собственных операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.
Ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня составлял 0,5%, а с 4 августа 2017 года – 1% от размера регулятивного капитала. С 30 марта текущего года это требование прекратит действовать, а затем, будут отменены и меры воздействия за его нарушение.
"Это долгожданное финансовым рынком решение предоставит банкам возможность более активно торговать валютой на межбанковском рынке в течение дня и, таким образом, более эффективно управлять своей валютной ликвидностью. Как следствие, по ожиданиям Национальном банке, должен вырасти объем торгов и ликвидности на межбанковском рынке", – считают в НБУ.
Во-вторых, Национальный банк изменил для банков лимиты открытой валютной позиции.
С 1 мая этого года лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) будет увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) – уменьшен с 10% до 8%. Это позволит банкам более эффективно распределять валютные риски.
В-третьих, Национальный банк продолжает ослабление ограничений на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.
Так, резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов, если в ее реализации (путем кредитования, страхования, обеспечения или поручительства) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство или иностранный банк с акционером-иностранным государством.
В-четвертых, Национальный банк продолжает расширять перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже.
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В дальнейшем компания-резидент сможет не осуществлять обязательную продажу средств, поступивших по кредиту или займу, если в его реализации (путем кредитования, страхования, гарантирования) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство.
При этом данный исключение распространяется только на те случаи, когда указанная иностранное государство имеет официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's).
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