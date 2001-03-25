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Раздел: Экономика  
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Счет идет на миллиарды: стало известно, сколько украинцы задолжали за тепло

Счет идет на миллиарды: стало известно, сколько украинцы задолжали за тепло Долги украинцев меньше не становятся.

По состоянию на конец февраля 2018 всего украинцы задолжали за газ, отопление и горячую воду, по данным Госстатистики.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"К концу февраля 2018 задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 14,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 14,4 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 3800000000 грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн, по поставке электрической энергии - 3,8 млрд грн ", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что всего в феврале 2018 населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,3 млрд грн (75,3% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 3 млрд грн (111,5% начисленных за этот период сумм).
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 Теги: отопление, газ, долг

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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