Эксперт рассказал, сколько на самом деле должна стоить украинская земля

Цену земли определит рынок



Рассчитаем цену земли сельскохозяйственного назначения, предположив, что в 2016 г. уже была бы разрешена покупка и продажа этого ресурса, когда арендная плата за 1 га пашни составляла 1640 грн. Следовательно, цена 1 га пашни через капитализацию арендной платы при депозитной ставке 15% годовых (1640:15х100) составит 10933 грн, или 428 долл. (по курсу 25,55 грн за доллар США).



Об этом в своей статье для



По его словам, отдельные исследователи утверждают, что цену земли до снятия моратория не следует прогнозировать вообще, ее определит рынок.



"Не могу с этим согласиться. Замечу, что в мировой практике, как и у нас, даже при функционировании традиционных рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия (пшеница, сахар, молоко, мясо и т.п.) систематически проводятся аналитические работы по определению прогнозного уровня цен. Тогда почему мы в Украине, объявив, что идем в рынок, самоустраняемся от прогноза цен относительно такого сверхважного и уникального товара, как земля?", — спрашивает ученый.



По его рассчетам, чтобы купить 1 га земли, во Франции необходимо работать 2,1 месяца, в Чехии — 3,5 месяца. Если принять для Украины средний по указанным странам срок в три месяца, то цена украинской земли, учитывая нашу реальную оплату, составит 609 долл.



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"Также особого внимания заслуживает собственный опыт Украины в начале ХХ в. По функционированию рынка земли, роли в этом процессе соответствующих земельных банков и предоставлению ими займа на покупку земли, уровню цен на землю. При таком подходе и в условиях 2016 г. цена 1 га земли, исходя из нынешней средней цены тонны озимой пшеницы на уровне 3938 грн, в Украине составила бы 13780 грн, или 539 долл. (по курсу 25,55 грн/долл.)", — отмечает академик НААН. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Рассчитаем цену земли сельскохозяйственного назначения, предположив, что в 2016 г. уже была бы разрешена покупка и продажа этого ресурса, когда арендная плата за 1 га пашни составляла 1640 грн. Следовательно, цена 1 га пашни через капитализацию арендной платы при депозитной ставке 15% годовых (1640:15х100) составит 10933 грн, или 428 долл. (по курсу 25,55 грн за доллар США).Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Александр Шпичак, д.э.н., академик НААН, передает Хроника.инфо По его словам, отдельные исследователи утверждают, что цену земли до снятия моратория не следует прогнозировать вообще, ее определит рынок."Не могу с этим согласиться. Замечу, что в мировой практике, как и у нас, даже при функционировании традиционных рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия (пшеница, сахар, молоко, мясо и т.п.) систематически проводятся аналитические работы по определению прогнозного уровня цен. Тогда почему мы в Украине, объявив, что идем в рынок, самоустраняемся от прогноза цен относительно такого сверхважного и уникального товара, как земля?", — спрашивает ученый.По его рассчетам, чтобы купить 1 га земли, во Франции необходимо работать 2,1 месяца, в Чехии — 3,5 месяца. Если принять для Украины средний по указанным странам срок в три месяца, то цена украинской земли, учитывая нашу реальную оплату, составит 609 долл."Также особого внимания заслуживает собственный опыт Украины в начале ХХ в. По функционированию рынка земли, роли в этом процессе соответствующих земельных банков и предоставлению ими займа на покупку земли, уровню цен на землю. При таком подходе и в условиях 2016 г. цена 1 га земли, исходя из нынешней средней цены тонны озимой пшеницы на уровне 3938 грн, в Украине составила бы 13780 грн, или 539 долл. (по курсу 25,55 грн/долл.)", — отмечает академик НААН.



