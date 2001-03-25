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Раздел: Экономика  
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Финансисты рассказали, что будет с курсом доллара

Финансисты рассказали, что будет с курсом доллараПредложение валюты на межбанке начало снижаться с середины марта.

В последние дни марта доллар подорожал до 26,54 грн. В то же время в начале месяца валюта постепенно дешевела. Так, 14 марта Нацбанк установил минимальный курс доллара - 25,92 грн.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на expert.ua.

Нацбанку пришлось выравнивать ситуацию и объявлять о продаже валюты.

«С 13 марта гривна потеряла к доллару 62 копейки. Это говорит о аномальном характере роста курса в феврале в начале марта. Это произошло не через рыночные факторы. На это повлияла активная покупка нерезидентами облигаций госзайма Минфина», — говорит начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банк Аваль Юрий Гриненко.

Он добавил, что в феврале гривна укреплялась со скоростью примерно 20-25 коп. в день. Поэтому украинцы не покупали валюту. Ждали, что Нацбанк установит еще ниже курс. Спрос на валюту начал расти 12-13 марта. Тогда регулятор на двух аукционах выкупил с рынка $109,2 млн.

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«Подорожание валюты в середине марта прогнозируемо. В течение ближайших двух недель мы ждали возвращения рынка в район 26,50-26,80 гривен за доллар. Такой диапазон способен предложить рынку «точку баланса», где ажиотаж скорее всего утихнет», — отметил директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.
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 Теги: Финансист, доллар, курс

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Сегодня, 23:31 » Автор: Едгар Букмирза
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