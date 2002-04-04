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Раздел: Экономика  
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Монетизация льгот: власти объяснили, как украинцы будут тратить деньги без ограничений

Монетизация льгот: власти объяснили, как украинцы будут тратить деньги без ограниченийУкраинцы смогут кататься на такси на эти деньги.

Перечисленные в рамках монетизации льготы на транспортные средства украинцы смогут тратить на свое усмотрение, никаких ограничений по кругу товаров не будет.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Он отметил, что при правильном подходе местных властей монетизация льгот будет выгодна украинцам.

"Получив "живые" деньги на руки, льготники смогут пользоваться теми видами транспорта (например, маршрутными такси), которые сейчас не обеспечивают им льготный проезд. Или вообще потратить эти деньги на другие нужды", - сказал Розенко.

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Напомним, что украинские эксперты скептически оценивают перспективы реализации в Украине программы замены льгот на проезд в общественном транспорте денежной компенсацией.
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 Теги: Монетизация льгот, транспорт, деньги

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Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
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