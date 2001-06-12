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Раздел: Экономика  
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НБУ спрогнозировали рост ВВП Украины

НБУ спрогнозировали рост ВВП УкраиныВ НБУ надеются на продолжение сотрудничества с МВФ.

В Национальном банке рассчитывают, что рост экономики Украины в этом году составит 3-3,5%. Об этом на брифинге в Нацбанке сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"По нашим прогнозам, ВВП вырастет на 3-3,5% в 2018 году. Мы хотели бы, чтобы эти темпы были выше, особенно учитывая существенное снижение объемов производства в кризисный период. Экономика нуждается в новых импульсах, и такими импульсами могли бы быть структурные и институциональные реформы, которые заложены в программу сотрудничества с МВФ. Поэтому мы хотим возобновления этой программы", – сказал Ваврищук.

Он напомнил, что Украине в течение ближайших нескольких лет предстоит финансировать значительные объемы внешних заимствований. И в НБУ хотят, чтобы привлечение новых кредитов осуществлялось на выгодных условиях по приемлемой процентной ставке.

"Для этого тоже нужно возобновить сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями", – отметил Ваврищук и добавил, что после принятия закона о Высшем антикоррупционном суде существенно выросли шансы на быстрое восстановление программы, однако остаются отдельные требования, которые нужно выполнить.

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"Нацбанк надеется и ожидает, что к осени мы войдем в программу сотрудничества с МВФ", – резюмировал директор департамента финансовой стабильности НБУ.
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 Теги: ВВП, НБУ

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Сегодня, 17:17 » Автор: Богдан Процив
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