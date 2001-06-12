Раздел: Экономика
НБУ спрогнозировали рост ВВП Украины
В НБУ надеются на продолжение сотрудничества с МВФ.
В Национальном банке рассчитывают, что рост экономики Украины в этом году составит 3-3,5%. Об этом на брифинге в Нацбанке сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По нашим прогнозам, ВВП вырастет на 3-3,5% в 2018 году. Мы хотели бы, чтобы эти темпы были выше, особенно учитывая существенное снижение объемов производства в кризисный период. Экономика нуждается в новых импульсах, и такими импульсами могли бы быть структурные и институциональные реформы, которые заложены в программу сотрудничества с МВФ. Поэтому мы хотим возобновления этой программы", – сказал Ваврищук.
Он напомнил, что Украине в течение ближайших нескольких лет предстоит финансировать значительные объемы внешних заимствований. И в НБУ хотят, чтобы привлечение новых кредитов осуществлялось на выгодных условиях по приемлемой процентной ставке.
"Для этого тоже нужно возобновить сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями", – отметил Ваврищук и добавил, что после принятия закона о Высшем антикоррупционном суде существенно выросли шансы на быстрое восстановление программы, однако остаются отдельные требования, которые нужно выполнить.
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"Нацбанк надеется и ожидает, что к осени мы войдем в программу сотрудничества с МВФ", – резюмировал директор департамента финансовой стабильности НБУ.
В Национальном банке рассчитывают, что рост экономики Украины в этом году составит 3-3,5%. Об этом на брифинге в Нацбанке сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По нашим прогнозам, ВВП вырастет на 3-3,5% в 2018 году. Мы хотели бы, чтобы эти темпы были выше, особенно учитывая существенное снижение объемов производства в кризисный период. Экономика нуждается в новых импульсах, и такими импульсами могли бы быть структурные и институциональные реформы, которые заложены в программу сотрудничества с МВФ. Поэтому мы хотим возобновления этой программы", – сказал Ваврищук.
Он напомнил, что Украине в течение ближайших нескольких лет предстоит финансировать значительные объемы внешних заимствований. И в НБУ хотят, чтобы привлечение новых кредитов осуществлялось на выгодных условиях по приемлемой процентной ставке.
"Для этого тоже нужно возобновить сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями", – отметил Ваврищук и добавил, что после принятия закона о Высшем антикоррупционном суде существенно выросли шансы на быстрое восстановление программы, однако остаются отдельные требования, которые нужно выполнить.
Читайте также: Военных временно освободят от уплаты штрафов и процентов по кредитам
"Нацбанк надеется и ожидает, что к осени мы войдем в программу сотрудничества с МВФ", – резюмировал директор департамента финансовой стабильности НБУ.
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