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Гривна лидирует среди мировых валют по укреплению

Гривна лидирует среди мировых валют по укреплениюУкраинская национальная валюта обошла в рейтинге другие валюты, в том числе - грузинский лари и колумбийский песо.

Гривна лидирует среди мировых валют по укреплению относительно доллара США в первом полугодии этого года. Об этом в среду, 13 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Издание отмечает, что такая тенденция сохраняется несмотря на то, что на многих развивающихся рынках наблюдается противоположная тенденция.

Укрепление гривны составляет 7,7% против доллара. Украинская национальная валюта обошла в рейтинге грузинский лари и колумбийский песо.

Национальная валюта Украины укрепляется на фоне проблем в национальной экономике и кредитно-денежной политике, активизации военных действий на территории восточных регионов Украины, отсутствия международной финансовой поддержки. Процентная ставка Национального банка Украины повышена до 17% из-за двузначных показателей инфляции, укрощение которой только началось.

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Ранее сообщалось, что украинцы массово сдают валюту. В прошлом месяце украинцы продали через банки на 350,6 миллиона долларов больше, чем купили.
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 Теги: гривна, доллар

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Сегодня, 11:32 » Автор: Богдан Процив
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