Раздел: Экономика
Гривна лидирует среди мировых валют по укреплению
Украинская национальная валюта обошла в рейтинге другие валюты, в том числе - грузинский лари и колумбийский песо.
Гривна лидирует среди мировых валют по укреплению относительно доллара США в первом полугодии этого года. Об этом в среду, 13 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Издание отмечает, что такая тенденция сохраняется несмотря на то, что на многих развивающихся рынках наблюдается противоположная тенденция.
Укрепление гривны составляет 7,7% против доллара. Украинская национальная валюта обошла в рейтинге грузинский лари и колумбийский песо.
Национальная валюта Украины укрепляется на фоне проблем в национальной экономике и кредитно-денежной политике, активизации военных действий на территории восточных регионов Украины, отсутствия международной финансовой поддержки. Процентная ставка Национального банка Украины повышена до 17% из-за двузначных показателей инфляции, укрощение которой только началось.
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Ранее сообщалось, что украинцы массово сдают валюту. В прошлом месяце украинцы продали через банки на 350,6 миллиона долларов больше, чем купили.
Гривна лидирует среди мировых валют по укреплению относительно доллара США в первом полугодии этого года. Об этом в среду, 13 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Издание отмечает, что такая тенденция сохраняется несмотря на то, что на многих развивающихся рынках наблюдается противоположная тенденция.
Укрепление гривны составляет 7,7% против доллара. Украинская национальная валюта обошла в рейтинге грузинский лари и колумбийский песо.
Национальная валюта Украины укрепляется на фоне проблем в национальной экономике и кредитно-денежной политике, активизации военных действий на территории восточных регионов Украины, отсутствия международной финансовой поддержки. Процентная ставка Национального банка Украины повышена до 17% из-за двузначных показателей инфляции, укрощение которой только началось.
Читайте также: Укрпочта в критическом состоянии: предприятие на грани банкротства
Ранее сообщалось, что украинцы массово сдают валюту. В прошлом месяце украинцы продали через банки на 350,6 миллиона долларов больше, чем купили.
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