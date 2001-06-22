Раздел: Экономика
В Киеве повысили тарифы на воду
В Киеве расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в 2019 году возрастет в среднем на 49,6% - до 23,17 грн.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), установила для Киевводоканал новые тарифы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Таким образом, НКРЕКП установило на 2018 год для Киевводоканала тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г.. Киева в размере 15,78 грн (в т. Ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:
8,292 грн (в т. Ч. НДС 1382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,488 грн (в т. Ч. НДС 1248 грн) за 1 куб. м водоотведения;
тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2786 грн), из них:
8,784 грн (в т. Ч. НДС 1464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,932 грн (в т. Ч. НДС 1322 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании - газете Урядовый курьер.
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Отметим, что в Киеве расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в 2019 году возрастет в среднем на 49,6% - до 23,17 грн.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), установила для Киевводоканал новые тарифы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Таким образом, НКРЕКП установило на 2018 год для Киевводоканала тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г.. Киева в размере 15,78 грн (в т. Ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:
8,292 грн (в т. Ч. НДС 1382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,488 грн (в т. Ч. НДС 1248 грн) за 1 куб. м водоотведения;
тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2786 грн), из них:
8,784 грн (в т. Ч. НДС 1464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,932 грн (в т. Ч. НДС 1322 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании - газете Урядовый курьер.
Читайте также: В Украине повысили «зеленые» тарифы
Отметим, что в Киеве расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в 2019 году возрастет в среднем на 49,6% - до 23,17 грн.
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