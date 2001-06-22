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Раздел: Экономика  
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В Украине выросла задолженность по зарплатам

В Украине выросла задолженность по зарплатамБольше всего задолжали в сфере промышленности.

На 1 июня общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,56 млрд грн, увеличившись за месяц на 3,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июня составила 1,41 млрд грн, что на 6,5% больше, чем на начало мая.

Самые большие долги по выплате зарплат среди экономически активных предприятий зафиксированы в промышленности – 1,15 млрд грн, в мае они увеличились на 6,8%.

Долг по выплате зарплаты предприятиями профессиональной, научной и технической деятельности составил 95,59 млн грн (+0,7%), строительстве – 58,95 млн грн (-10,2%).

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Среди экономически активных промышленных предприятий крупнейший долг был у добывающих компаний (162,22 млн грн, +25,7%), в химической промышленности (177,32 млн грн, +2,5%), предприятий машиностроения (388,94 млн грн, +6,1%) и поставки энергоресурсов (207,73 млн грн, +10,1%).

В разрезе регионов, наибольшая задолженность в Донецкой (395,79 млн грн, рост за месяц на 2,8%), Запорожской (214,18 млн грн, +7,5%) и Луганской областях (186,35 млн грн, +17,2%).
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 Теги: зарплаты, промышленность, Украина

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Сегодня, 19:20 » Автор: Едгар Букмирза
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