Раздел: Экономика
В Украине снизились кредитные ставки на недвижимость и авто
Потребительские кредиты подорожали.
В Украине по итогам второго квартала снизились средние кредитные ставки на покупку недвижимости и автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
При этом подорожали потребительские кредиты, а овердрафты не претерпели изменений.
Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,53 п.п. и составляет 13,87% годовых. В первом квартале автокредиты также дешевели (на 0,67 п.п.). Ссуды на авто предполагают разовую комиссию от 0,1% до 4% и ежегодную страховку автомобиля.
Средняя стоимость ипотеки по итогам квартала опустилась на 0,11 п.п., и составляет 19,11% годовых. В прошлом квартале средняя ставка снизилась на 0,60 п.п.
Потребительские кредиты выросли в цене на 1,65 п.п. Средняя процентная ставка составляет 38,69% годовых. За прошлый квартал средняя стоимость упала на 1,62 п.п.
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Средняя ставка по овердрафтам по-прежнему составляет 33,10% годовых. В первом квартале ставка упала минимально, на 0,03 п.п.
В Украине по итогам второго квартала снизились средние кредитные ставки на покупку недвижимости и автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
При этом подорожали потребительские кредиты, а овердрафты не претерпели изменений.
Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,53 п.п. и составляет 13,87% годовых. В первом квартале автокредиты также дешевели (на 0,67 п.п.). Ссуды на авто предполагают разовую комиссию от 0,1% до 4% и ежегодную страховку автомобиля.
Средняя стоимость ипотеки по итогам квартала опустилась на 0,11 п.п., и составляет 19,11% годовых. В прошлом квартале средняя ставка снизилась на 0,60 п.п.
Потребительские кредиты выросли в цене на 1,65 п.п. Средняя процентная ставка составляет 38,69% годовых. За прошлый квартал средняя стоимость упала на 1,62 п.п.
Читайте также: В Киеве появится новый парк и скверы: адреса
Средняя ставка по овердрафтам по-прежнему составляет 33,10% годовых. В первом квартале ставка упала минимально, на 0,03 п.п.
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