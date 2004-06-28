В Украине снизились кредитные ставки на недвижимость и авто

Потребительские кредиты подорожали.



В Украине по итогам второго квартала снизились средние кредитные ставки на покупку недвижимости и автомобилей, передает



При этом подорожали потребительские кредиты, а овердрафты не претерпели изменений.



Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,53 п.п. и составляет 13,87% годовых. В первом квартале автокредиты также дешевели (на 0,67 п.п.). Ссуды на авто предполагают разовую комиссию от 0,1% до 4% и ежегодную страховку автомобиля.



Средняя стоимость ипотеки по итогам квартала опустилась на 0,11 п.п., и составляет 19,11% годовых. В прошлом квартале средняя ставка снизилась на 0,60 п.п.



Потребительские кредиты выросли в цене на 1,65 п.п. Средняя процентная ставка составляет 38,69% годовых. За прошлый квартал средняя стоимость упала на 1,62 п.п.



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Средняя ставка по овердрафтам по-прежнему составляет 33,10% годовых. В первом квартале ставка упала минимально, на 0,03 п.п. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Украине по итогам второго квартала снизились средние кредитные ставки на покупку недвижимости и автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com При этом подорожали потребительские кредиты, а овердрафты не претерпели изменений.Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,53 п.п. и составляет 13,87% годовых. В первом квартале автокредиты также дешевели (на 0,67 п.п.). Ссуды на авто предполагают разовую комиссию от 0,1% до 4% и ежегодную страховку автомобиля.Средняя стоимость ипотеки по итогам квартала опустилась на 0,11 п.п., и составляет 19,11% годовых. В прошлом квартале средняя ставка снизилась на 0,60 п.п.Потребительские кредиты выросли в цене на 1,65 п.п. Средняя процентная ставка составляет 38,69% годовых. За прошлый квартал средняя стоимость упала на 1,62 п.п.Средняя ставка по овердрафтам по-прежнему составляет 33,10% годовых. В первом квартале ставка упала минимально, на 0,03 п.п.



