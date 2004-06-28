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Раздел: Экономика  
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Гривну признали самой сильной валютой на постсоветском пространстве

Гривну признали самой сильной валютой на постсоветском пространствеРубль подешевел к доллару на 8,64%, тогда как гривна выросла на 7,14.

По итогам первых шести месяцев 2018 года российская национальная валюта оказалась самой слабой на постсоветском пространстве по отношению к доллару, передает Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

За шесть месяцев рубль подешевел к доллару на 8,64%.

Агентство отмечает, что одни из основных факторов такого падения курса – введенные в отношении РФ санкции и ужесточение денежно-кредитной политики США.

Лучшие показатели среди постсоветских стран – у украинской гривны (рост 7,14%) и грузинского лари (+6,10%).

По итогам первого полугодия гривна возглавила список валют, которые больше всего в мире укрепились относительно доллара.

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По состоянию на 2 июля курс рубля к доллару составляет 62,75 руб./$, сообщается на сайте Центробанка РФ.

НБУ установил на 2 июля курс гривны по отношению к доллару на уровне 26,33 грн/$.
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 Теги: гривна, валюта

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Сегодня, 17:41 » Автор: Анна Мартынова
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