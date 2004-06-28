Раздел: Экономика
Гривну признали самой сильной валютой на постсоветском пространстве
Рубль подешевел к доллару на 8,64%, тогда как гривна выросла на 7,14.
По итогам первых шести месяцев 2018 года российская национальная валюта оказалась самой слабой на постсоветском пространстве по отношению к доллару, передает Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
За шесть месяцев рубль подешевел к доллару на 8,64%.
Агентство отмечает, что одни из основных факторов такого падения курса – введенные в отношении РФ санкции и ужесточение денежно-кредитной политики США.
Лучшие показатели среди постсоветских стран – у украинской гривны (рост 7,14%) и грузинского лари (+6,10%).
По итогам первого полугодия гривна возглавила список валют, которые больше всего в мире укрепились относительно доллара.
Читайте также: В Украине снизились кредитные ставки на недвижимость и авто
По состоянию на 2 июля курс рубля к доллару составляет 62,75 руб./$, сообщается на сайте Центробанка РФ.
НБУ установил на 2 июля курс гривны по отношению к доллару на уровне 26,33 грн/$.
По итогам первых шести месяцев 2018 года российская национальная валюта оказалась самой слабой на постсоветском пространстве по отношению к доллару, передает Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
За шесть месяцев рубль подешевел к доллару на 8,64%.
Агентство отмечает, что одни из основных факторов такого падения курса – введенные в отношении РФ санкции и ужесточение денежно-кредитной политики США.
Лучшие показатели среди постсоветских стран – у украинской гривны (рост 7,14%) и грузинского лари (+6,10%).
По итогам первого полугодия гривна возглавила список валют, которые больше всего в мире укрепились относительно доллара.
Читайте также: В Украине снизились кредитные ставки на недвижимость и авто
По состоянию на 2 июля курс рубля к доллару составляет 62,75 руб./$, сообщается на сайте Центробанка РФ.
НБУ установил на 2 июля курс гривны по отношению к доллару на уровне 26,33 грн/$.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
120
0
Также советуем посмотреть
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
- Прикол дня: Трамп одарил невесту поцелуем, ворвавшись на чужую свадьбу
- На що мають право українці
- Пронесло: женщина проснулась в морге после ДТП
- На почве ненависти. Первые «звоночки»
- Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
- МВФ – США: Украина между двух огней
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
- Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
- Смеемся до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
- Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
- Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
- Ни дня без смеха: лучшие анекдоты воскресенья
Оставьте свой комментарий