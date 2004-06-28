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Раздел: Экономика  
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Украинская компания потратит 2 млрд долларов на водные зернохранилища для Египта

Украинская компания потратит 2 млрд долларов на водные зернохранилища для ЕгиптаЗерновые терминалы построят в дельте Нила.

Украинская компания "Нибулон" намерена инвестировать 2 миллиарда долларов в строительство зерновых терминалов в дельте Нила в Египте, а также барж для эксплуатации в этом регионе, передает Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Зернохранилища планируют возвести в портах Думьят и Александрия.

Также говорится о строительстве 20 несамоходных судов для транспортировки зерновых грузоподъемностью 2 тыс тонн каждое.

Первая фаза реализации проекта должна стартовать в ближайшие два года, заявил министр снабжения Египта, на которого ссылается Reuters.

Ранее сообщалось, что "Нибулон" намерен строить морские суда длиной 140 метров. По словам главы компании, Алексея Вадатурского, "Нибулон" будет стараться удовлетворить потребности одного из ключевых покупателей зерна из Украины - Египта.

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23 мая компания ввела в эксплуатацию новый элеваторный комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в составе перегрузочного терминала в Николаеве.
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 Теги: Египет, инвестиции

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Сегодня, 12:51 » Автор: Анна Мартынова
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