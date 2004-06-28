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Раздел: Экономика  
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Укрзализныця вновь повысила плату за аренду вагонов

Укрзализныця вновь повысила плату за аренду вагоновКомпания постоянно повышает тарифы.

"Укрзализныця" увеличила ставки оплаты за использование собственных вагонов в пределах от 0,9% до 21% в зависимости от типа вагона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

Новые ставки вступают в силу с 28 июля – через 30 дней после публикации в газете "Урядовый курьер", а утверждены они были решением правления 15 июня 2018 года.

Согласно им, больше всего (на 21%) подорожают окатышевозы – до 907,2 грн в сутки (с НДС), тогда как на крытые вагоны и минераловозы ставки повышены на 19,5% – соответственно до 817,2 грн и 925,2 грн.

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Ставка оплаты за наиболее распространенные полувагоны возросла на 10,7% – до 720 грн, на зерновозы – на 8,9%, до 855,6 грн, платформы-лесовозы – на 8,2%, до 522 грн, цементовозы – на 7,2%, до 692,4 грн, фитинговые платформы – на 7,5%, до 547,2 грн, цистерны – на 5,8%, до 684 грн.

Меньше всего повышение коснулось самых дорогих думпкаров и хоппер-дозаторов – на 2,8%, до 1196,4 грн и универсальных платформ – на 0,9%, до 538,8 грн.

В то же время тем же решением правление "Укрзализныци" существенно изменило коэффициенты порожнего пробега отдельных типов вагонов. Если ранее они были одинаковыми для минерало-, цементо-, окатышевозов, фитинговых платформ, думпкаров и других – на уровне 0,61, то с 28 июля для цементовозов они вырастут до 0,76, окатышевозов – до 0,85, минераловозов – до 1,04 думпкаров – до 1,22, других вагонов – до 1,02, тогда как фитинговых платформ – упадут до 0,02.

Помимо этого, "Укрзализныця" решила воспользоваться своим правом и взимать дополнительную плату в размере суточной оплаты вагона на операции, связанные с отправлением и прибытием груза, и в случае переадресации грузов. Перевозка грузов с использованием паромной переправы и в случае перегрузки груза в вагоны другой ширины колеи будет сопряжена с необходимости его оплаты еще за двое суток.
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 Теги: Укрзализныця, аренда, вагоны

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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