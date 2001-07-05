Раздел: Экономика
В Украине пройдет разовое декларирование активов физлиц
Кабмин и Нацбанк разработают законопроект о разовом декларировании активов физлиц.
Закон "О валюте и валютных операциях" №2473-VIII обязывает Кабинет министров совместно с Национальным банком разработать законопроект о разовом декларировании активов физических лиц. Об этом идет речь в тексте документа, который был опубликован 6 июня на сайте парламента и вступил в силу на следующий день (однако вводится в действие с 7 февраля 2019 года), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Кабинету министров совместно с Национальным банком в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно осуществления разового декларирования активов физических лиц", - говорится в законе.
Отмечается, что новый законопроект будет определять:
- правила налогообложения контролируемых иностранных компаний;
- правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний;
- правила ограничения расходов на финансовые операции со связанными лицами;
- правила налогообложения постоянного представительства;
- меры по предотвращению злоупотреблений в связи с применением договоров об избежание двойного налогообложения;
- процедуру урегулирования споров по вопросам применения конвенций об избежание двойного налогообложения;
- вопросы внедрения международных стандартов для автоматического обмена финансовой информацией.
Документ также обязывает правительство и НБУ разработать и представить в парламент законопроект о международном сотрудничестве Украины в сфере налогообложения.
Напомним, 17 мая Верховная рада приняла за основу президентский законопроект о валюте. Спустя 4 дня парламент принял его в целом. 4 июля он был подписан президентом Петром Порошенко.
Читайте также: Roshen увеличивает долю на европейском рынке
Закон определяет порядок проведения расчетов по валютным операциям; структуру валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами; порядок проведения перевода валютных ценностей; порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций; порядок осуществления валютного надзора за уполномоченными учреждениями; другие валютные операции, которые осуществляют небанковские финансовые учреждения на основании лицензий; границы обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.
Закон "О валюте и валютных операциях" №2473-VIII обязывает Кабинет министров совместно с Национальным банком разработать законопроект о разовом декларировании активов физических лиц. Об этом идет речь в тексте документа, который был опубликован 6 июня на сайте парламента и вступил в силу на следующий день (однако вводится в действие с 7 февраля 2019 года), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Кабинету министров совместно с Национальным банком в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно осуществления разового декларирования активов физических лиц", - говорится в законе.
Отмечается, что новый законопроект будет определять:
- правила налогообложения контролируемых иностранных компаний;
- правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний;
- правила ограничения расходов на финансовые операции со связанными лицами;
- правила налогообложения постоянного представительства;
- меры по предотвращению злоупотреблений в связи с применением договоров об избежание двойного налогообложения;
- процедуру урегулирования споров по вопросам применения конвенций об избежание двойного налогообложения;
- вопросы внедрения международных стандартов для автоматического обмена финансовой информацией.
Документ также обязывает правительство и НБУ разработать и представить в парламент законопроект о международном сотрудничестве Украины в сфере налогообложения.
Напомним, 17 мая Верховная рада приняла за основу президентский законопроект о валюте. Спустя 4 дня парламент принял его в целом. 4 июля он был подписан президентом Петром Порошенко.
Читайте также: Roshen увеличивает долю на европейском рынке
Закон определяет порядок проведения расчетов по валютным операциям; структуру валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами; порядок проведения перевода валютных ценностей; порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций; порядок осуществления валютного надзора за уполномоченными учреждениями; другие валютные операции, которые осуществляют небанковские финансовые учреждения на основании лицензий; границы обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
100
0
Также советуем посмотреть
- Котенок с «человеческим лицом» стал новой звездой Сети
- «Главная новость» кремлевской пропаганды
- Ушел из жизни один из отцов украинской независимости
- ОБСЕ сообщила о новой провокации боевиков
- Соцсети рассмешили фантазии россиян о будущем их страны
- Стала известна вероятная причина взрыва миномета Молот
- Встреча Трампа с Путиным будет сложной
- Забавный кот показал "мастер-класс" по рыбной ловле
- Політологічний лайфхак
- Пограничники заявляют о резком росте поездок украинцев по безвизу
- Обстановка в Черном и Азовском морях очень напряженная, - ВМС
- Боротьба з корупцією: п'ять завдань
- «Они – шпионки ВСУ»: боевиков «ДНР» просят не знакомиться с девушками
- Хорватский посол выкинул в окно диван, радуясь за победу сборной
- Лук'яненко: ви – «кольоровий», але ви свій
- В Луганске снова не работает связь Vodafone
- Почему НАБУ «наезжает» на Жуляны
- Ходули подвели: Путин дал новый повод для насмешек
- На Южно-Украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофу
- Новый фейк: в России Мариуполь выдали за Калининградскую область
- Курс гривны: обычная экономика
- В Украине стартуют масштабные военно-морские учения
- Мандельштам чувствовал то, что хотели скрыть
- «Победит НАТО»: в Сети посмеялись над результатами ЧМ-2018
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Забавные фотки, доказывающие, что собак-боксеров бояться не стоит
- Смешные питомцы, которых ждет «большая стирка»
- Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
- Художник забавно показал, насколько абсурден наш мир
- В Украине провели акцию в поддержку Сенцова
Оставьте свой комментарий