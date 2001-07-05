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Раздел: Экономика  
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В Украине пройдет разовое декларирование активов физлиц

В Украине пройдет разовое декларирование активов физлицКабмин и Нацбанк разработают законопроект о разовом декларировании активов физлиц.

Закон "О валюте и валютных операциях" №2473-VIII обязывает Кабинет министров совместно с Национальным банком разработать законопроект о разовом декларировании активов физических лиц. Об этом идет речь в тексте документа, который был опубликован 6 июня на сайте парламента и вступил в силу на следующий день (однако вводится в действие с 7 февраля 2019 года), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Кабинету министров совместно с Национальным банком в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно осуществления разового декларирования активов физических лиц", - говорится в законе.

Отмечается, что новый законопроект будет определять:

- правила налогообложения контролируемых иностранных компаний;

- правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний;

- правила ограничения расходов на финансовые операции со связанными лицами;

- правила налогообложения постоянного представительства;

- меры по предотвращению злоупотреблений в связи с применением договоров об избежание двойного налогообложения;

- процедуру урегулирования споров по вопросам применения конвенций об избежание двойного налогообложения;

- вопросы внедрения международных стандартов для автоматического обмена финансовой информацией.

Документ также обязывает правительство и НБУ разработать и представить в парламент законопроект о международном сотрудничестве Украины в сфере налогообложения.

Напомним, 17 мая Верховная рада приняла за основу президентский законопроект о валюте. Спустя 4 дня парламент принял его в целом. 4 июля он был подписан президентом Петром Порошенко.

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Закон определяет порядок проведения расчетов по валютным операциям; структуру валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами; порядок проведения перевода валютных ценностей; порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций; порядок осуществления валютного надзора за уполномоченными учреждениями; другие валютные операции, которые осуществляют небанковские финансовые учреждения на основании лицензий; границы обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.
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 Теги: декларирование, активы

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Сегодня, 15:13 » Автор: Богдан Процив
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