» » ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества
Раздел: Экономика  
0

ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества

ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничестваНа этот раз аферисты в своих схемах используют "письма счастья".

Клиенты "ПриватБанка" начали получать "письма счастья", при помощи которых мошенники воруют деньги у людей. Об этом сообщил руководитель направления информационной безопасности банка Вячеслав Нехороших в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Как правило, сообщения поступают на электронную почту или в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). В них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком.

Чтобы узнать больше о "случайно поступивших средствах", человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом "Приват24".

Руководство банка предостерегает, что ни в коем случае нельзя вводить туда свой логин и пароль.

Читайте также: Суточный объем транзита газа по территории Украины вырос на 10%

Отметим, что ранее руководитель департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк заявил, что киберполиция раскрывает около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством.

ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества

ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ПриватБанк, мошенничество

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:34 » Автор: Богдан Процив
     106
     0

Похожие новости по теме

Суточный объем транзита газа по территории Украины вырос на 10% Суточный объем транзита газа по территории Украины вырос на 10%

Российский газопровод в Германию остановлен на две недели для планового ремонта.

ПриватБанк предупредил о масштабном мошенничестве ПриватБанк предупредил о масштабном мошенничестве

В Приватбанке рассказали об аферах с "блокированием карточек".

ПриватБанк предупредил о мошенничестве в Instagram ПриватБанк предупредил о мошенничестве в Instagram

В сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов.

ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества

ПриватБанк предостерег от нового мошенничества в Instagram

ПриватБанк сформировал состав правления ПриватБанк сформировал состав правления

ПриватБанк объявил состав правления.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх