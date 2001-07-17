Раздел: Экономика
ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества
На этот раз аферисты в своих схемах используют "письма счастья".
Клиенты "ПриватБанка" начали получать "письма счастья", при помощи которых мошенники воруют деньги у людей. Об этом сообщил руководитель направления информационной безопасности банка Вячеслав Нехороших в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Как правило, сообщения поступают на электронную почту или в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). В них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком.
Чтобы узнать больше о "случайно поступивших средствах", человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом "Приват24".
Руководство банка предостерегает, что ни в коем случае нельзя вводить туда свой логин и пароль.
Читайте также: Суточный объем транзита газа по территории Украины вырос на 10%
Отметим, что ранее руководитель департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк заявил, что киберполиция раскрывает около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством.
Клиенты "ПриватБанка" начали получать "письма счастья", при помощи которых мошенники воруют деньги у людей. Об этом сообщил руководитель направления информационной безопасности банка Вячеслав Нехороших в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Как правило, сообщения поступают на электронную почту или в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). В них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком.
Чтобы узнать больше о "случайно поступивших средствах", человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом "Приват24".
Руководство банка предостерегает, что ни в коем случае нельзя вводить туда свой логин и пароль.
Читайте также: Суточный объем транзита газа по территории Украины вырос на 10%
Отметим, что ранее руководитель департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк заявил, что киберполиция раскрывает около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством.
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