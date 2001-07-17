» » Аэропорты в Украине значительно нарастили пассажиропоток
Раздел: Экономика  
0

Аэропорты в Украине значительно нарастили пассажиропоток

Аэропорты в Украине значительно нарастили пассажиропоток Объем пассажирских перевозок украинских компаний увеличился 18,7%.

За первое полугодие 2018 украинские аэропорты обслужили 8,9 млн пассажиров, что на 26% больше в сравнении с 2017 годом (7,1 млн пассажиров).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Так, на сообщении пассажиропоток вырос на 27,1% - до 7,9 млн пассажиров. На внутреннем сообщении пассажиропоток составил 1 млн пассажиров.

Объем пассажирских перевозок украинских компаний увеличился 18,7%. На международном сообщении было перевезено 4,9 млн пассажиров. Объем коммерческих рейсов, выполненных украинскими авиакомпаниями на международном авиасообщении, вырос на 7,3% - до 38,3 тыс. авиарейсов.

Читайте также: Названа десятка крупнейших налогоплательщиков в Украине

Отметим, что в 2017 году пассажирские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 27,5% по сравнению с 2016 годом - до 10,6 млн пассажиров.

Аэропорты в Украине значительно нарастили пассажиропоток
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: аэропорты, пассажиропоток

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:37 » Автор: Богдан Процив
     104
     0

Похожие новости по теме

Аэропорт Жуляны увеличил пассажиропоток на 51,6% Аэропорт Жуляны увеличил пассажиропоток на 51,6%

Аэропорт обслужил 124,9 тыс. пассажиров на международных рейсах.

Turkish Airlines значительно увеличила перевозку пассажиров в Украине Turkish Airlines значительно увеличила перевозку пассажиров в Украине

Turkish Airlines перевезла более 600 тыс. путешественников из/в Украину.

Авиакомпании Украины увеличили объемы пассажирских перевозок на треть Авиакомпании Украины увеличили объемы пассажирских перевозок на треть

За семь месяцев перевезено почти шесть миллионов пассажиров.

Аэропорт Львов увеличил пассажиропоток на 52,8% Аэропорт Львов увеличил пассажиропоток на 52,8%

На международных рейсах было перевезено 82% пассажиров.

Аэропорт Борисполь нарастил пассажиропоток Аэропорт Борисполь нарастил пассажиропоток

Пассажиропоток вырос на 30%.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх