Раздел: Экономика
Аэропорты в Украине значительно нарастили пассажиропоток
Объем пассажирских перевозок украинских компаний увеличился 18,7%.
За первое полугодие 2018 украинские аэропорты обслужили 8,9 млн пассажиров, что на 26% больше в сравнении с 2017 годом (7,1 млн пассажиров).
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Так, на сообщении пассажиропоток вырос на 27,1% - до 7,9 млн пассажиров. На внутреннем сообщении пассажиропоток составил 1 млн пассажиров.
Объем пассажирских перевозок украинских компаний увеличился 18,7%. На международном сообщении было перевезено 4,9 млн пассажиров. Объем коммерческих рейсов, выполненных украинскими авиакомпаниями на международном авиасообщении, вырос на 7,3% - до 38,3 тыс. авиарейсов.
Читайте также: Названа десятка крупнейших налогоплательщиков в Украине
Отметим, что в 2017 году пассажирские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 27,5% по сравнению с 2016 годом - до 10,6 млн пассажиров.
За первое полугодие 2018 украинские аэропорты обслужили 8,9 млн пассажиров, что на 26% больше в сравнении с 2017 годом (7,1 млн пассажиров).
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Так, на сообщении пассажиропоток вырос на 27,1% - до 7,9 млн пассажиров. На внутреннем сообщении пассажиропоток составил 1 млн пассажиров.
Объем пассажирских перевозок украинских компаний увеличился 18,7%. На международном сообщении было перевезено 4,9 млн пассажиров. Объем коммерческих рейсов, выполненных украинскими авиакомпаниями на международном авиасообщении, вырос на 7,3% - до 38,3 тыс. авиарейсов.
Читайте также: Названа десятка крупнейших налогоплательщиков в Украине
Отметим, что в 2017 году пассажирские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 27,5% по сравнению с 2016 годом - до 10,6 млн пассажиров.
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