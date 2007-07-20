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Акции Facebook упали на 24%

Акции Facebook упали на 24%Капиталовложения Facebook во втором квартале составляли почти $3,5 млрд.

Американская компания Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, во втором квартале 2018 года увеличила чистую прибыль на 31%. Однако, акции компании сильно подешевели из-за слабых прогнозов.

Как сообщила компания, ее чистая прибыль в апреле-июне составила чуть более $5,1 млрд, или $1,74 в расчете на акцию, в сравнении с почти $3,9 млрд, или $1,32, за аналогичный период прошлого года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выручка Facebook подскочила на 42% и достигла $13,2 млрд против $9,3 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем оценивали чистую прибыль Facebook на уровне $1,72 на акцию при выручке почти в $13,4 млрд. Последний раз выручка компании оказывалась хуже прогноза в первом квартале 2015 года.

Доходы соцсети от рекламы в минувшем квартале выросли на 42% - до $13 млрд. При этом около 91% выручки от рекламы компания получила с мобильных устройств в сравнении с 87% годом ранее.

Количество пользователей соцсети (активность учетной записи не реже раза в месяц) в апреле-июне выросло на 11% в сравнении с тем же периодом прошлого года - до 2,23 млрд человек. Число пользователей, активных ежедневно, повысилось также на 11% и достигло 1,47 млрд человек.

Капиталовложения Facebook во втором квартале составляли почти $3,5 млрд.

Штат компании увеличился за год на 47% и достиг почти 30,3 тыс. человек на конец июня.

После подъема до рекордной отметки в ходе торгов в среду, 25 июля, на дополнительной сессии цена акций Facebook рухнула на 23%. Если эта тенденция сохранится на основных торгах в четверг, 26 июля, компания лишится примерно $130 млрд рыночной стоимости, что сопоставимо с размером капитализации McDonald's.

Причиной падения котировок стали заявления руководства Facebook о том, что темпы роста будут замедляться. В частности, подъем выручки во втором квартале в годовом выражении был на 7 процентных пунктов меньше, чем в первом квартале, и эта тенденция сохранится во втором полугодии.

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Кроме того, компания ожидает более быстрого увеличения расходов в 2019 году. В результате рентабельность в следующие несколько лет будет в районе 35%, в то время как во втором квартале она составляла 44%.
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 Теги: Facebook, акции

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Сегодня, 12:42 » Автор: Богдан Процив
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