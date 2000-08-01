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Раздел: Экономика  
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Сеть ресторанов быстрого питания создаст собственную криптовалюту

Сеть ресторанов быстрого питания создаст собственную криптовалютуПриобрести MacCoin можно будет в 14 тыс. ресторанов.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила запустить собственную криптовалюту — MacCoin.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Finance.ua.

Компания описывает новую «монету» как «первую, полностью обеспеченную едой глобальную валюту».

В McDonald’s уверяют, что MacCoin — это не альтернатива биткоину, а некий купон или ваучер на блокчейне, предназначенный для покупки бургеров.

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Приобрести MacCoin можно будет в 14 тыс. ресторанов, начиная со 2 августа.
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 Теги: MacCoin, криптовалюта

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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