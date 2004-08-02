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Раздел: Экономика  
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Доллар вырастет до 28,5 грн, - МЭРТ

Доллар вырастет до 28,5 грн, - МЭРТМЭРТ ожидает, что обменный курс гривны к доллару США на конец года составит 28,5 грн/доллар (±1).

Согласно ожиданиям МЭРТ, на конец 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 грн/доллар (±1), передает УНН со ссылкой на Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованный на сайте Минэкономразвития, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Согласно документу, МЭРТ ожидает, что обменный курс гривны к доллару США на конец года составит 28,5 грн/доллар (±1).

При этом, согласно первому сценарию, который предлагается принять в качестве базового, в среднем за год обменный курс гривны к доллару составит 27,5 грн/доллар в 2018 году, в 2019 году — 28,2 грн/доллар, в 2020 году — 29,7 грн/доллар, в 2021 году — 30,4 грн/доллар.

По этому сценарию, на конец года доллар в Украине будет стоить в 2019 году — 29,4 (± 2) грн/доллар, в 2020 году — 30,2 (±2) грн/доллар, в 2021 году — 30,7 (±2) грн/доллар.

Справка УНН.

Прогноз разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики в течение последних трех лет, текущей экономической ситуации, предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов.

Параметры первого сценария предлагается использовать при подготовке проектов Государственного бюджета Украины на 2019 год и Прогноза Государственного бюджета Украины на 2020 и 2021 годы, а также других программных и прогнозных документов.

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Напомним, утвержденный правительством прогноз экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы предусматривает три сценария развития. Согласно первому прогнозируется ежегодный рост ВВП на уровне 3,5% (в 2018 году — на 3%), согласно второму — 4,3% ежегодно (в 2018 году — 4%), согласно третьему — 1,3% ежегодно (в 2018 году — 1,2%).
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 Теги: доллар, валюта

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Сегодня, 22:21 » Автор: Татьяна Ларина
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