Раздел: Экономика
Украина может заменить Канаду в поставках пшеницы в Саудовскую Аравию
Украина не продавала пшеницу в Саудовскую Аравию с 2016 года, являясь при этом основным экспортером ячменя в эту страну.
Саудовская Аравия планирует заморозить отношения с Канадой в сфере торговли из-за конфликта, что может предоставить Украине возможность возобновить экспорт пшеницы уже в этом сезоне. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, государственное агентство королевства предоставило указания экспортерам зерна отказаться от закупки пшеницы и ячменя у Канады через международные тендеры.
Вместе с тем, аналитики считают, что эта ситуация может поспособствовать Украине возобновить экспорт зерновых в Саудовскую Аравию уже в этом году.
Читайте также: Украинцам рассказали о грядущем повышении цен
Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию, но пшеницу не продавала в эту страну с 2016 года.
Саудовская Аравия планирует заморозить отношения с Канадой в сфере торговли из-за конфликта, что может предоставить Украине возможность возобновить экспорт пшеницы уже в этом сезоне. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, государственное агентство королевства предоставило указания экспортерам зерна отказаться от закупки пшеницы и ячменя у Канады через международные тендеры.
Вместе с тем, аналитики считают, что эта ситуация может поспособствовать Украине возобновить экспорт зерновых в Саудовскую Аравию уже в этом году.
Читайте также: Украинцам рассказали о грядущем повышении цен
Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию, но пшеницу не продавала в эту страну с 2016 года.
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