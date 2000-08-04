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Раздел: Экономика  
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Украина может заменить Канаду в поставках пшеницы в Саудовскую Аравию

Украина может заменить Канаду в поставках пшеницы в Саудовскую АравиюУкраина не продавала пшеницу в Саудовскую Аравию с 2016 года, являясь при этом основным экспортером ячменя в эту страну.

Саудовская Аравия планирует заморозить отношения с Канадой в сфере торговли из-за конфликта, что может предоставить Украине возможность возобновить экспорт пшеницы уже в этом сезоне. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, государственное агентство королевства предоставило указания экспортерам зерна отказаться от закупки пшеницы и ячменя у Канады через международные тендеры.

Вместе с тем, аналитики считают, что эта ситуация может поспособствовать Украине возобновить экспорт зерновых в Саудовскую Аравию уже в этом году.

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Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию, но пшеницу не продавала в эту страну с 2016 года.
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 Теги: пшеница, экспорт

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Сегодня, 10:05 » Автор: Богдан Процив
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