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Украина может заменить Канаду в поставках пшеницы в Саудовскую Аравию

Украина может заменить Канаду в поставках пшеницы в Саудовскую Аравию

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Украина экспортировала около 19 млн тонн зерновых, - Минагрополитики По состоянию на 11 декабря текущего года Украина экспортировала за рубеж почти 19 миллионов тонн зернових.