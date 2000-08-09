Раздел: Экономика
В НБУ прокомментировали визит миссии МВФ
Национальный банк приветствует визит миссии Международного валютного фонда в Киев.
Национальный банк назвал приезд миссии МВФ в Украину "шагом к снижению неопределенности и улучшению ожиданий".
Об этом говорится в официальном пресс-релизе регулятора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Национальный банк приветствует визит миссии Международного валютного фонда в Киев, запланированный на начало сентября, как свидетельство неизменности курса Украины на проведение реформ и улучшения перспектив выделения финансовой помощи фонда в поддержку макроэкономической стабильности и открытия доступа к связанному официальному финансированию от других международных партнеров" , - говорится в сообщении.
"Приезд миссии МВФ в Киев - шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшения ожиданий участников рынка", - подчеркнул глава Национального банка Яков Смолий.
Читайте также: Визит миссии МВФ в Украину снова отложен
В НБУ отметили, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, "на приемлемых условиях, несмотря на ослабление аппетита инвесторов к активам развивающихся рынков".
Национальный банк назвал приезд миссии МВФ в Украину "шагом к снижению неопределенности и улучшению ожиданий".
Об этом говорится в официальном пресс-релизе регулятора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Национальный банк приветствует визит миссии Международного валютного фонда в Киев, запланированный на начало сентября, как свидетельство неизменности курса Украины на проведение реформ и улучшения перспектив выделения финансовой помощи фонда в поддержку макроэкономической стабильности и открытия доступа к связанному официальному финансированию от других международных партнеров" , - говорится в сообщении.
"Приезд миссии МВФ в Киев - шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшения ожиданий участников рынка", - подчеркнул глава Национального банка Яков Смолий.
Читайте также: Визит миссии МВФ в Украину снова отложен
В НБУ отметили, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, "на приемлемых условиях, несмотря на ослабление аппетита инвесторов к активам развивающихся рынков".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
103
0
Также советуем посмотреть
- Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
- Прикольные фотки людей, знающих толк в самоиронии
- Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
- Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
- Фильм о Стусе: молчание ягнят
- Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
- Про підготовку ДРГ бойовиків
- Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Марченко не просто кума двух одиозных персонажей
- Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
- Украинские военные рассказали, как готовятся противостоять россиянам
- В PayPal лабрадора приняли за террориста
- 17 больных прокуроров – это сильнее, чем Фауст
- Українці пролонгують мандат довіри до Порошенка
- Французы "заставили" ворон убирать территорию
- Заоблачные зарплаты госчиновников конкурируют с масштабами их взяток
- В Сети высмеяли сюжет росСМИ о выборах в Украине
- Почему россияне наших дебоширов называют «антифашистами»
- Ситуация в ООС: 57 обстрелов, трое раненых
- Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Оставьте свой комментарий