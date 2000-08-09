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Раздел: Экономика  
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В НБУ прокомментировали визит миссии МВФ

В НБУ прокомментировали визит миссии МВФНациональный банк приветствует визит миссии Международного валютного фонда в Киев.

Национальный банк назвал приезд миссии МВФ в Украину "шагом к снижению неопределенности и улучшению ожиданий".

Об этом говорится в официальном пресс-релизе регулятора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"Национальный банк приветствует визит миссии Международного валютного фонда в Киев, запланированный на начало сентября, как свидетельство неизменности курса Украины на проведение реформ и улучшения перспектив выделения финансовой помощи фонда в поддержку макроэкономической стабильности и открытия доступа к связанному официальному финансированию от других международных партнеров" , - говорится в сообщении.

"Приезд миссии МВФ в Киев - шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшения ожиданий участников рынка", - подчеркнул глава Национального банка Яков Смолий.

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В НБУ отметили, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, "на приемлемых условиях, несмотря на ослабление аппетита инвесторов к активам развивающихся рынков".
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 Теги: НБУ, МВФ

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Сегодня, 20:56 » Автор: Едгар Букмирза
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