Раздел: Экономика
НБУ отозвал лицензию у очередного банка
"ДиВи Банк" прекращает часть операций.
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию "ДиВи Банка" по его просьбе. НБУ решениями правления от 14 августа отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ПАО "ДиВи Банк".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
"Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", – сообщил НБУ в пресс-релизе во вторник.
Регулятор напоминает, что ДиВи Банк стал пятым банком, который принял такое решение: ранее по аналогичной процедурой НБУ уже отозвал лицензии у КБ "Финансовый партнер", Апекс-Банка, Промышленно-финансового банка и Кредит Оптима Банка.
Процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Читайте также: 3 компании лишились лицензий на валютные операции
Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранении юридического лица. Такое юридическое лицо может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.
ДиВи Банк по размеру активов на 1 июля этого года занимал последнее 83 место среди всех банков Украины – 105,84 млн грн, хотя месяцем ранее их размер составлял 216,23 млн грн, а на начало года – 358,84 млн грн.
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию "ДиВи Банка" по его просьбе. НБУ решениями правления от 14 августа отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ПАО "ДиВи Банк".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
"Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", – сообщил НБУ в пресс-релизе во вторник.
Регулятор напоминает, что ДиВи Банк стал пятым банком, который принял такое решение: ранее по аналогичной процедурой НБУ уже отозвал лицензии у КБ "Финансовый партнер", Апекс-Банка, Промышленно-финансового банка и Кредит Оптима Банка.
Процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Читайте также: 3 компании лишились лицензий на валютные операции
Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранении юридического лица. Такое юридическое лицо может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.
ДиВи Банк по размеру активов на 1 июля этого года занимал последнее 83 место среди всех банков Украины – 105,84 млн грн, хотя месяцем ранее их размер составлял 216,23 млн грн, а на начало года – 358,84 млн грн.
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