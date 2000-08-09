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Раздел: Экономика  
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НБУ отозвал лицензию у очередного банка

НБУ отозвал лицензию у очередного банка"ДиВи Банк" прекращает часть операций.

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию "ДиВи Банка" по его просьбе. НБУ решениями правления от 14 августа отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ПАО "ДиВи Банк".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

"Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", – сообщил НБУ в пресс-релизе во вторник.

Регулятор напоминает, что ДиВи Банк стал пятым банком, который принял такое решение: ранее по аналогичной процедурой НБУ уже отозвал лицензии у КБ "Финансовый партнер", Апекс-Банка, Промышленно-финансового банка и Кредит Оптима Банка.

Процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

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Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранении юридического лица. Такое юридическое лицо может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.

ДиВи Банк по размеру активов на 1 июля этого года занимал последнее 83 место среди всех банков Украины – 105,84 млн грн, хотя месяцем ранее их размер составлял 216,23 млн грн, а на начало года – 358,84 млн грн.
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 Теги: НБУ, банк, лицензия

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Сегодня, 21:13 » Автор: Едгар Букмирза
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