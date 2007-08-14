Раздел: Экономика
Стало известно, сколько людей в Украине живут на минимальную зарплату
Показатели в целом обнадеживают.
Стали известны данные о количестве украинцев, получающих минимальную зарплату.
На минимальную зарплату живет все меньше жителей страны. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
По данным Госстата в Украине растет количество работников, которые зарабатывают больше 10 тысяч гривень в месяц. Доля таких работников в общем числе работающих граждан достигла 26,8 процента. В прошлом году этот показатель не превышал 17 процентов.
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Сокращается число трудящихся, получающих минимальную зарплату – с 9 процентов в прошлом году до 7,4 процента.
До 4 тысяч гривень на сегодня получают 15,4 процента трудящихся. В прошлом году их было 24,4 процента. Доля работников с зарплатой в пределах 8-10 тысяч гривень выросла за год с 9,4 до 11 процентов. Заплату 6-8 тысяч гривень получают 15,2 процента (годом ранее - 15,5 процентов).
Стали известны данные о количестве украинцев, получающих минимальную зарплату.
На минимальную зарплату живет все меньше жителей страны. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
По данным Госстата в Украине растет количество работников, которые зарабатывают больше 10 тысяч гривень в месяц. Доля таких работников в общем числе работающих граждан достигла 26,8 процента. В прошлом году этот показатель не превышал 17 процентов.
Читайте также: Стало известно, сколько россиян живут за чертой бедности
Сокращается число трудящихся, получающих минимальную зарплату – с 9 процентов в прошлом году до 7,4 процента.
До 4 тысяч гривень на сегодня получают 15,4 процента трудящихся. В прошлом году их было 24,4 процента. Доля работников с зарплатой в пределах 8-10 тысяч гривень выросла за год с 9,4 до 11 процентов. Заплату 6-8 тысяч гривень получают 15,2 процента (годом ранее - 15,5 процентов).
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