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Стало известно, сколько людей в Украине живут на минимальную зарплату

Стало известно, сколько людей в Украине живут на минимальную зарплату

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Стало известно, сколько украинцев получают зарплату больше 10 тысяч гривен Все меньше украинцев получают минимальную зарплату, и все больше тех людей, чей доход составляет более 10-15 тысяч.