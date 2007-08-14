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Раздел: Экономика  
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Стало известно, сколько людей в Украине живут на минимальную зарплату

Стало известно, сколько людей в Украине живут на минимальную зарплатуПоказатели в целом обнадеживают.

Стали известны данные о количестве украинцев, получающих минимальную зарплату.

На минимальную зарплату живет все меньше жителей страны. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

По данным Госстата в Украине растет количество работников, которые зарабатывают больше 10 тысяч гривень в месяц. Доля таких работников в общем числе работающих граждан достигла 26,8 процента. В прошлом году этот показатель не превышал 17 процентов.

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Сокращается число трудящихся, получающих минимальную зарплату – с 9 процентов в прошлом году до 7,4 процента.

До 4 тысяч гривень на сегодня получают 15,4 процента трудящихся. В прошлом году их было 24,4 процента. Доля работников с зарплатой в пределах 8-10 тысяч гривень выросла за год с 9,4 до 11 процентов. Заплату 6-8 тысяч гривень получают 15,2 процента (годом ранее - 15,5 процентов).
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 Теги: минимальная зарплата, бедность, зарплата

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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